Detenido un hombre por tenencia y distribución de más de 300 vídeos con contenido pedófilo en Palma

Se le atribuye un delito de corrupción de menores; en la operación se le ha intervenido su teléfono

Imagen de archivo de la Policía Nacional. JC SOLER

EP

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por tenencia y distribución, a través de una red social, de más de 300 vídeos de contenido pedófilo.

En una nota de prensa, la Policía ... Nacional ha informado de que el pasado jueves se dio por finalizada la operación contra la tenencia y distribución de material de explotación/abuso sexual infantil por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica en Palma.

