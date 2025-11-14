Detenido un hombre por tenencia y distribución de más de 300 vídeos con contenido pedófilo en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por tenencia y distribución, a través de una red social, de más de 300 vídeos de contenido pedófilo.

En una nota de prensa, la Policía ... Nacional ha informado de que el pasado jueves se dio por finalizada la operación contra la tenencia y distribución de material de explotación/abuso sexual infantil por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica en Palma.

La investigación tiene su origen en la solicitud de colaboración policial requerida a este grupo de investigación, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, como consecuencia de la investigación que se viene realizando por ese grupo contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional recibió cinco informe-denuncia, reportes, desde la ONG Ncmec, en los que se daba cuenta de los hechos investigados.

Analizada toda la información, la Policía Nacional ha constatado la presunta autoría de un hombre, habiendo realizado éste la subida de los archivos de vídeo pedófilos denunciados por parte de la referida organización privada, desde el domicilio de su residencia eventual en Palma, durante el pasado año y el año en curso.

El total de archivos de vídeo denunciados son 300, en una primera valoración, pero el investigado tenía dos redes sociales más, en las que estaba en un canal específico de la temática investigada donde se descarga dicho material y se distribuye el mismo entre los usuarios.

Según la Policía, el hombre estaba en canales de este tipo en cada una de las redes sociales que tenía, tres en total, la que le ha denunciado y dos más de las que no se tiene constancia.

Tras la identificación del presunto autor, se ha llevado a cabo un dispositivo de localización. Una vez hallado, se practicó la detención del hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Además le fue intervenido su terminal telefónico.