«Bajada de impuestos a las nucleares», «fin de políticas climáticas»…: las claves de Vox para apoyar la investidura de Pérez Llorca

A menos de 24 horas de la sesión de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca en las Cortes Valencianas, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha recordado en los pasillos de la Cámara Baja algunas de las ... políticas clave que los populares deberán adoptar para garantizar el apoyo de los de Abascal en la votación.

Según informó José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, el pasado lunes, no firmarán un acuerdo escrito para la investidura de Pérez Llorca ya que han sido «engañados» por el PP en muchas ocasiones y su palabra vale lo mismo que un «papel mojado». Por ello, el discurso del candidato popular será clave: el apoyo se basará, según afirman los dirigentes en público y fuentes de la formación de Abascal en privado, en las palabras del candidato en las Cortes Valencianas. Vox, con esta medida, forzará a los populares ha posicionarse en algunas medidas que, en un principio, han generado polémica en el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en muchas ocasiones.

«Exigimos el fin de las políticas climáticas europeas que tienen asfixiados a la industria, al campo», ha achacado, añadiendo que los agricultores valencianos «están realmente asfixiados por muchas de estas políticas absolutamente absurdas». En política migratoria, continúa Figaredo, es necesario «llevar a cabo un cambio radical, una ruptura total con la política migratoria del PSOE». Fuentes cercanas a la dirección de Vox declaran que el rechazo al Pacto Verde Europeo deberá ser una verbalizada por Pérez Llorca. Acerca de las políticas climáticas, el portavoz cree que es necesario un «giro de 180 grados», además de la «bajada drástica de impuestos a las nucleares».

Finalmente, la inversión en infraestructura será uno de los pilares clave necesarios en el discurso de Pérez Llorca para sacar adelante la investidura. Para el portavoz de Vox, esto es «fundamental». Fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal confirmaron que también es necesario hablar de «diques y presas», de obras de mejora para la prevención futura. Los fallecimientos, según Figaredo, que se produjeron por la dana en Valencia «tienen responsables directos»: «Son aquellos que, sabiendo que eran necesarias infraestructuras, se negaron a construirlas».

El portavoz de Vox no duda en catalogar el trabajo de Teresa Ribera, exministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, de «criminal» por negarse a «a construir las infraestructuras» en el barranco del Poyo. «Se negaron a hacerlo, es criminal. El gobierno sabía que la ayuda inmediata era necesaria y sin embargo no la enviaron», ha sentenciado, finalmente, Figaredo.