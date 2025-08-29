El avión mauritano hizo escala en Canarias antes de viajar a Soria

El avión militar mauritano que aterrizó el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray (Soria) hizo primero, 24 horas antes, una parada en el aeropuerto de Gran Canaria. «Pasó los controles de seguridad y aduana, se repostó de combustible y salió ... al día siguiente a Soria», explica uno de los aviadores españoles que pilotaba el aparato, en conversación con ABC.

Este segundo vuelo -de la isla a las instalaciones aeronáuticas de Garray-, explica, al ser nacional, no requería más controles, trámites ni presencia policial. «Cualquier aeródromo de España, del tipo que sea, está abierto al tráfico doméstico sin requisitos de control o aduanas, únicamente del preceptivo plan de vuelo si se vuela en espacio aéreo controlado», precisa.

El aviador asegura que su misión consistía en trasladar el avión (CASA 235) de la Fuerza Aérea de Mauritania hasta el municipio de Soria para su mantenimiento, como parte de un contrato que el Ejército de ese país tiene con una empresa española. «Sevilla y Zaragoza eran aeropuertos alternativos, algo habitual en todo plan de vuelo en caso de incidencia», añade.

«En todo momento, durante los dos vuelos, el avión estuvo en contacto radio y radar con los servicios de tránsito aéreo de Canarias, Marruecos y España. Incluso la dependencia de la Guardia Civil de Gran Canaria estaba avisada del vuelo por medio de un correo electrónico remitido el 4 de agosto», prosigue. Sobre el tercer tripulante que figuraba en la petición que la embajada mauritana remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar el sobrevuelo, pero cuya identidad no se detallaba, el piloto aclara que se trataba de un mecánico.

«La aeronave CN235 es originalmente de diseño español, utilizada ya únicamente como aeronave de transporte por diferentes ejércitos (incluido el español) y por lo tanto con muy poco personal disponible que esté cualificado y con la amplia experiencia requerida para este tipo de vuelos». Y concluye: «Me limité a realizar el trabajo contratado como profesional, acompañado de un copiloto y de un mecánico. No hubo ninguna persona más a bordo ni carga de ningún tipo en ninguno de los vuelos».

Según el Heraldo-Diario de Soria, el martes el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, explicó que una empresa española de mantenimiento ha instalado una carpa provisional en el aeródromo de Garray y que el avión mauritano es su primer encargo. De los detalles del vuelo, dijo no saber nada. «¿Quién tiene que tener conocimiento de ello? Imagino que el Gobierno de España que tiene el control del espacio aéreo español. ¿Qué es lo que conoce la Diputación? Nosotros hemos llegado a un acuerdo con una empresa con la que tenemos un contrato de confidencialidad. Esa empresa va a llevar a cabo la reparación y mantenimiento de aviones en el aeródromo de Garray. No solo de este, sino de más aviones. Este es el primero de los aviones que se van a traer para mantener», aclaro, según recoge el citado medio.

Permiso para Sevilla

Las explicaciones llegan después de que este diario informara de que el avión aterrizó en Garray, una instalación carente de torre de control y presencia de Guardia Civil o Policía Nacional. Fuentes militares insisten en lo extraño del episodio, teniendo en cuenta que la embajada de Mauritania solicitó permiso al Gobierno para que la aeronave pisara suelo español, alegando la necesidad de realizar «operaciones de mantenimiento» en «Sevilla», no en Garray. El incidente continúa investigándose.

Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores siguen sin explicar a este diario los motivos por los que la aeronave acabó allí. Al igual que tampoco lo ha hecho Airpull, la empresa que gestiona el aeródromo del municipio soriano.