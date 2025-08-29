Suscribete a
El avión mauritano hizo escala en Canarias antes de viajar a Soria

El Ejército de ese país ha contratado a una empresa española para su mantenimiento

Defensa sigue sin dar su versión de los hechos a ABC; mientras, el incidente se sigue investigando, según fuentes militares

El Mando Aéreo de Combate del Ejército permitió el aterrizaje de la aeronave

El avión mauritano llegando al aeropuerto de Gran Canaria el pasado 6 de agosto
Pablo Muñoz y Adriana Cabezas

El avión militar mauritano que aterrizó el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray (Soria) hizo primero, 24 horas antes, una parada en el aeropuerto de Gran Canaria. «Pasó los controles de seguridad y aduana, se repostó de combustible y salió ... al día siguiente a Soria», explica uno de los aviadores españoles que pilotaba el aparato, en conversación con ABC.

