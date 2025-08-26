Suscribete a
Un avión militar mauritano aterriza en un aeródromo sin control policial en Soria

La embajada del país africano sólo informó de la identidad de dos de los tres tripulantes, aviadores españoles

Foto de archivo de un avión militar de las mismas características
Foto de archivo de un avión militar de las mismas características ABC

Pablo Muñoz y Adriana Cabezas

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Mauritania, pilotado por dos aviadores españoles, aterrizó el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray (Soria), una instalación con una única pista y carente de torre de control, combustible, servicio de bomberos y ... presencia de Guardia Civil o Policía Nacional para realizar controles aduaneros. Tampoco tiene servicios para la reparación de aeronaves. Se desconoce con certeza si desembarcaron personas o mercancías.

