Un avión militar mauritano aterriza en un aeródromo sin control policial en Soria

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Mauritania, pilotado por dos aviadores españoles, aterrizó el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray (Soria), una instalación con una única pista y carente de torre de control, combustible, servicio de bomberos y ... presencia de Guardia Civil o Policía Nacional para realizar controles aduaneros. Tampoco tiene servicios para la reparación de aeronaves. Se desconoce con certeza si desembarcaron personas o mercancías.

La solicitud formal de vuelo, a la que ha tenido acceso ABC, iba dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y había sido tramitada por la embajada mauritana en España, que alegaba la necesidad de trasladar el aparato a Sevilla para realizar «operaciones de mantenimiento». Sin embargo, en la documentación del plan de vuelo ya figuraba como destino el aeródromo soriano, ubicado a unos 600 kilómetros de distancia (en línea recta).

Según advierten fuentes de las Fuerzas Armadas, el Gobierno no tendría que haber concedido el permiso, dado que la normativa prohibe el aterrizaje de aeronaves militares extranjeras en España sin escolta y en instalaciones no controladas, salvo en caso de emergencia. Este diario ha consultado tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al de Defensa los motivos por los que el avión de la Fuerza Área mauritana acabó aparcado en Garray (Soria), sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.

En la nota verbal enviada por la embajada de Mauritania a las autoridades españolas -un documento de 12 páginas en poder de este diario- el país africano solicitaba permiso para que su aeronave militar pisara suelo español el 5 de agosto, hecho que finalmente se produjo dos días más tarde, un retraso habitual en este tipo de vuelos, según los expertos consultados.

«La embajada de la República Islámica de Mauritania ante el Reino de España saluda atentamente al Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y tiene el honor de solicitar la autorización de sobrevuelo y aterrizaje el día 5 de agosto, a favor del avión (CASA 235) de la Fuerza Aérea Mauritana», se lee en el documento.

Además, las autoridades del país africano aclaraban que su aeronave no iba a transportar «ningún material o mercancía militar» y que su misión consistía en hacer «un vuelo en transbordador». También aseguraba que se evitarían «zonas pobladas y sensibles» y que iba a realizar «operaciones de mantenimiento en Sevilla».

No obstante, el plan de vuelo ya contemplaba como destino las instalaciones de Garray. Según la nota verbal emitida por el país africano, la aeronave iba a salir del aeropuerto internacional de Nuakchot-Oumtounsy con código ICAO (las cuatro letras que utilizan los pilotos y controladores aéreos para identificar los distintos aeropuertos del mundo) GQNO, con destino al aeródromo soriano con código LEGY. Como aeropuerto alternativo figuraba el de Sevilla (LEZL).

Igualmente, en la documentación se indicaba que en el avión viajarían tres tripulantes. Sin embargo, la embajada mauritana sólo facilitó al Ministerio de Asuntos Exteriores la identidad de dos, ambos aviadores españoles: M.P., expiloto y comandante de Salvamento Marítimo en Canarias hasta marzo de 2024, y J. H., exmilitar y miembro de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Ambos cuentan con amplia experiencia con este tipo de aeronaves.

«La embajada de la República Islámica de Mauritania ante el Reino de España aprovecha la ocasión para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el testimonio de su más alta consideración», finaliza la nota verbal. El episodio ha generado inquietud entre los militares, alertados por la falta de controles y la supervisión estatal.

«Mercancías y personas»

El pasado 11 de agosto, el digital Soria Noticias publicó imágenes del avión mauritano en la pista de Garray, tras captarlo in situ en las instalaciones cuatro días antes, bajo el título 'Sorprendente «aterrizaje de emergencia» de un avión del ejército de Mauritania en Garray'. «Se trata de un CASA/IPTN CN-235, una nave turbohélice fabricada en España y diseñada especialmente para la patrulla de las costas y el transporte militar de corto y medio alcance tanto de mercancías como de personas», informaba el medio.

En el artículo también se mencionaba un «supuesto fallo técnico» como causante del «aterrizaje de emergencia». Y aseguraba que las fuentes consultadas por el diario no tenían constancia del aterrizaje. «Así lo hacen la representación del Gobierno de España, responsables de la Guardia Civil y del tráfico aéreo, y la Diputación provincial, propietaria de las instalaciones donde aterrizó la aeronave», explicaba.

El aeródromo de Garray, inaugurado en 2004 como instalación deportiva, turística y de apoyo a actividades de protección civil, se encuentra en plena transición de gestión: hasta ahora lo administraba la empresa Airpull, pero la última concesión ha sido otorgada a la recién creada Soria Flight Solutions. Mientras se formaliza el relevo, la responsabilidad recae en la Diputación Provincial.