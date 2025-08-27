Suscribete a
El Mando Aéreo de Combate del Ejército permitió el aterrizaje del avión militar mauritano

Si hubiera sufrido problemas técnicos nunca habría tomado tierra en un aeródromo como el de Soria

Pablo Muñoz y Adriana Cabezas

El avión militar mauritano que tomó tierra en un aeródromo de Soria -sin vigilancia, servicio técnico para aeronaves ni control policial- lo hizo con permiso del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, según ha podido saber ABC. El protocolo establece que ... una aeronave extranjera, al ingresar en el espacio aéreo español, deber ser controlada y contar con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tierra. En este caso, ninguna de las dos medidas se implementó.

