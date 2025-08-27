El Mando Aéreo de Combate del Ejército permitió el aterrizaje del avión militar mauritano

El avión militar mauritano que tomó tierra en un aeródromo de Soria -sin vigilancia, servicio técnico para aeronaves ni control policial- lo hizo con permiso del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, según ha podido saber ABC. El protocolo establece que ... una aeronave extranjera, al ingresar en el espacio aéreo español, deber ser controlada y contar con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tierra. En este caso, ninguna de las dos medidas se implementó.

Por ello, las fuentes militares consultadas por ABC consideran que con este aterrizaje -que tuvo lugar el pasado 7 de agosto- se comprometió la seguridad del espacio aéreo español. «Es más, también el del espacio sur-oeste de la OTAN, que tenemos asignado, porque no es de recibo que se permita a una aeronave militar de otro país, y tripulada por civiles, hacer una maniobra como la que hizo».

Lo más llamativo, según las fuentes de Exteriores consultadas por ABC, es que ningún departamento del Gobierno haya dado explicación alguna de lo sucedido, a pesar de haber sido solicitadas por este periódico.

Tampoco Airpull, la empresa que gestiona el aeródromo de Garray, fue capaz de explicar lo sucedido y se remitió a hoy. Parece evidente que antes de hacerlo quiere consensuar su versión con la del Gobierno.

La explicación de que la aeronave sufrió algún incidente técnico no se sostiene, según los expertos, porque Soria está muy alejada de la ruta que debía seguir el CASA/IPTN CN-235 si de verdad se dirigía a Sevilla para operaciones de mantenimiento.

«Todo lo sucedido es una aberración desde el punto de vista de la seguridad, salvo que se quiera ocultar la verdadera razón por la cual ese aparato ha seguido esa ruta errática y fuera de control», dicen las fuentes militares consultadas por ABC, que consideran que de momento debe ser el teniente general jefe del Mando Aéreo de Combate quien facilite toda la información que tenga sobre el asunto.

«Se han podido introducir mercancías, documentación y personas de forma clandestina en territorio español, y eso no es un asunto menor. Si detrás hay un acuerdo con el Gobierno mauritano que se explique, pero esto debe aclararse», insisten las fuentes militares y de Exteriores consultadas .

También se debe explicar por qué en la nota verbal de la embajada de Mauritania se hablaba de tres tripulantes y sólo se informó de la identidad de dos de ellos, uno, por cierto, expulsado de Salvamento Marítimo español en marzo de 2024 y el otro exmilitar.

La situación creada por este asunto resulta inquietante y, de hecho, los servicios de inteligencia españoles trabajan ya sobre el asunto con la máxima discreción, porque afecta de lleno a las relaciones con un país clave para España en el control de los flujos de inmigración irregular.

Una carpa blanca

Fuentes consultadas por ABC sitúan aún al avión mauritano en Soria y creen que no despegará de allí hasta dentro de diez días, si todo va como está previsto. La incógnita es si en el tiempo que lleva en España ha estado controlado y si los tripulantes han dado algún tipo de explicación a las Fuerzas de Seguridad.

Una fotógrafo de este periódico se ha desplazado al aeródromo de Garray para tratar de captar imágenes del aparato. Allí, según ha podido comprobar sobre el terreno, se ha instalado una carpa blanca de grandes dimensiones.

Como informó este diario la solicitud formal de vuelo, en poder de ABC, iba dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y había sido tramitada por la embajada mauritana en España, que alegaba la necesidad de trasladar el aparato a Sevilla para realizar «operaciones de mantenimiento». Sin embargo, en la documentación ya figuraba como destino el aeródromo soriano, ubicado a unos 600 kilómetros de distancia (en línea recta).