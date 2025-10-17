Suscribete a
Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso para la selección española para jugar las semifinales de la Nations League

La Asociación de Diplomáticos Españoles acusa a Albares de ocultar casi la mitad de vacantes a puesto de embajador

Denuncia la «falta de transparencia» del ministro en cuatro años, donde ha nombrado de manera discrecional al 46 % de los jefes de misión

Albares aísla a los diplomáticos y gobierna Exteriores con el PSOE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
Angie Calero

Madrid

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha difundido este viernes una nueva carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, donde denuncian la «falta de transparencia» del jefe de la diplomacia española a la hora de nombrar embajadores. Le acusan ... de destinar a diplomáticos a estos puestos, los más altos en el escalafón de la Carrera Diplomática, sin haber anunciado previamente que estaban vacantes.

