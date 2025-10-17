La Asociación de Diplomáticos Españoles acusa a Albares de ocultar casi la mitad de vacantes a puesto de embajador

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha difundido este viernes una nueva carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, donde denuncian la «falta de transparencia» del jefe de la diplomacia española a la hora de nombrar embajadores. Le acusan ... de destinar a diplomáticos a estos puestos, los más altos en el escalafón de la Carrera Diplomática, sin haber anunciado previamente que estaban vacantes.

Según el escrito enviado al ministro, fechado en el día de ayer, según la ADE en 2022, de los 42 nombramientos realizados, solo 28 correspondían a vacantes previamente anunciadas; en 2023, de los 16 nombramientos realizados, 11 correspondían a vacantes previstas; en 2024, de los 44 nombramientos, solo 15 correspondían a vacantes previamente anunciadas; y en 2025, de los 33 nombramientos, solo 18 correspondían a las vacantes previstas. Se da la circunstancia de que estos cuatro años coinciden con la llegada de Albares al ministerio, quien tomó posesión del cargo en julio de 2021.

«En los últimos cuatro años se han realizado 63 nombramientos de Jefaturas de Misión cuyas vacantes no habían sido previamente anunciadas, con la incertidumbre y falta de trasparencia que eso supone», le explica el director de la ADE, Alberto Virella, al ministro en esta carta. Y añade: «Nos parece inadecuado que el nombramiento del 46% de los embajadores de España se haga sin observar un procedimiento de anuncio de vacantes y solicitud de candidaturas, y queremos por tanto pedirte que esa cifra se reduzca en lo sucesivo».

A falta de que se apruebe un Reglamento de la Carrera Diplomática que sustituya al vigente de 1955, desde la ADE son conscientes de que los diplomáticos no cuentan en la actualidad con un sistema reglado para el acceso a las Jefaturas de Misión. En otras palabras, en lo que se refiere a al nombramiento de embajadores, más allá de la discrecionalidad habitual con la que han contado todos los presidentes del Gobierno y ministros para hacer nombramientos políticos en embajadas clave, están vendidos a lo que se decida en el Consejo de Ministros. En los últimos cuatro años, se da la circunstancia de que esta arbitrariedad por parte del jefe de la diplomacia española comienza a ser escandalosa.

En la carta, además de pedir al ministro que ponga fin a la falta de transparencia en el nombramiento de embajadores, la ADE aprovecha para hacerle una serie de demandas que facilitarían esa ausencia de publicidad de vacantes. Piden que se publique con antelación la lista de vacantes, que se regule el acceso a las jefaturas mediante un proceso transparente y previsible, con entrevistas reales y criterios objetivos de mérito y capacidad, y que una comisión de altos cargos participe en la selección de candidatos. También exigen que se informe puntualmente a los aspirantes sobre el estado de sus candidaturas y que se reconozcan los méritos de los subdirectores y diplomáticos con experiencia. En definitiva, reclaman un sistema reglado, participativo y transparente, alineado con las buenas prácticas europeas.

"Ocupar una Jefatura de Misión es una aspiración legítima y natural de los diplomáticos en su trayectoria profesional", exponen desde la ADE, al tiempo que concluyen que su carrera, "al igual que otras carreras administrativas, se debe fundamentar en la acumulación de experiencia y en la progresión profesional bajo los principios de mérito y capacidad".

La ADE finaliza su carta reiterando al ministro una reunión. Una petición que le han trasladado en varias ocasiones desde hace un año y para la que no han tenido respuesta por parte de Albares.