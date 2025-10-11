Más de mil metros cuadrados y 18 millones para multiplicar la innovación tecnológica 'made in Aragón'

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presentó este viernes 10 de octubre el nuevo edificio que ampliará las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Se trata de un edificio de más de mil metros cuadrados que se construirá en el Parque Tecnológico DAT Alierta ... , uno de los proyectos estrella de su gabinete. Su impulso implicará una inversión total de 18 millones de euros, de los que doce millones corresponderán a las obras y otros seis, se explicó, al equipamiento.

El acto ha contado, asimismo, con la participación de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la directora general del ITA, Esther Borao, y el arquitecto responsable del proyecto, Sergio Sebastián. El edificio estará orientado a reforzar la colaboración con empresas, 'startups' y organizaciones del ecosistema de innovación y, tal y como ha señalado el presidente Azcón, a «consolidar Aragón como un referente tecnológico europeo».

La nueva instalación, apuntó el gobernante, «se enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico 2025-2028 del ITA, cuyo objetivo es aumentar significativamente el impacto generado, tanto en el tejido empresarial como en la sociedad aragonesa y, por tanto, en toda la economía de Aragón». El ITA podrá, gracias al nuevo edificio, multiplicar los proyectos de innovación tecnológica en colaboración radical con agentes del territorio, aprovechando el alto grado de multidisciplinariedad de sus equipos y canalizando su crecimiento hacia áreas clave como la inteligencia artificial y la robótica, consideradas tecnologías estratégicas para Aragón y Europa.

En concreto, contará con 2.000 m² de oficinas abiertas para más de 200 profesionales del ITA y su ecosistema de empresas, startups y socios tecnológicos, que estén trabajando juntos en proyectos; y con más de 3.000 m² de laboratorios equipados con infraestructuras de vanguardia para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica, conectividad y comunicaciones.

f. simón Azcón hace sitio a Vox en el Gobierno para que asuma las consecuencias de incumplir la ley con el reparto de menores Según informa la agencia Ep, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, reiteró en este acto de presentación del ITA que cumplirá la ley con el reparto de menores inmigrantes y ha desafiado a Vox a asumir un puesto en el Departamento de Bienestar Social y Familia para que entienda las consecuencias de incumplir la ley. «Si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva. Ni yo, ni nadie de mi equipo estamos dispuestos a incumplir la ley«, ha asegurado. El presidente aragonés ha explicado que el Gobierno de Aragón trabaja conforme va recibiendo «los escasos datos» que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para «ir ampliando los recursos habitacionales» y ha insistido en que el Ejecutivo autonómico cumplirá la ley «de la mejor forma posible». Azcón antepone a la presentación de las cuentas de la comunidad que el Ministerio de Hacienda convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto para determinar el reparto del déficit entre las distintas administraciones. «Lleva un retraso muy considerable y lo que nos gustaría es que convocara ese Consejo de Política Fiscal que diera el pistoletazo de salida para elaborar el presupuesto porque si no es mucho más difícil«, ha argumentado.

La nueva infraestructura albergará dos laboratorios estratégicos. Uno de ellos será el laboratorio de Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos, orientado al desarrollo de algoritmos, visión artificial y análisis de datos con aplicaciones industriales, agroalimentarias, sanitarias y en movilidad.El otro laboratorio será el de Sistemas Robóticos y Automáticos basados en IA, que facilitará el diseño y validación de robots inteligentes para sectores clave como la construcción, industria, salud o agricultura.

Además, el edificio contará con espacios de demostración tecnológica, zonas de divulgación y una terraza concebida como punto de encuentro del ecosistema de innovación aragonés.

El nuevo edificio se concibe pensando en la sostenibilidad. Entre sus características técnicas destacan el sistema de autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica, climatización eficiente con aerotermia y recuperación de calor, conectividad con transporte público y aparcamiento para bicicletas, uso de materiales de bajo impacto ambiental e integración de un sistema de gestión inteligente (BMS) que controlará iluminación, ventilación y climatización de forma automatizada.