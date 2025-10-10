Suscribete a
Premios Impulso 2025: Celebrando la innovación en movilidad sostenible

La quinta edición de la Gala de la Movilidad ha reconocido a las iniciativas más innovadoras del sector

El sector de la automoción ha galardonado en un evento celebrado en el Mobility City de Zaragoza a Velca, Little Electric Energy SL, Dealerbest, Tera Batteries y la Fundación CEA

Premios Impulso 2025
Premios Impulso 2025 F. P.

La quinta edición de la Gala de la Movilidad y la Automoción, celebrada en el emblemático espacio Mobility City de Zaragoza, ha reconocido a las iniciativas más innovadoras del sector con la entrega de los Premios Impulso 2025.

El evento, organizado por ANFAC, FACONAUTO, SERNAUTO ... y FUNDACIÓN IBERCAJA, ha galardonado a Velca, Little Electric Energy SL, Dealerbest, Tera Batteries y la Fundación CEA por su contribución a una movilidad más sostenible, inteligente y segura.

