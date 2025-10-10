Conciertos gratis Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025: programa de actividades por día, ofrenda de flores y horarios

8:00 Feria del Pilar 2025: Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

10:30 Ofrenda de Frutos. Con salida de la Plaza de Santa Engracia. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I y Plaza del Pilar. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. A las 14.00 h, recepción en el Ayuntamiento.

11:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Plaza Salamero.

11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Almozandia teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

11:00 Escuelas infantiles de jota: El Cachirulo (11:00 h), Vientos de Aragón (11:30 h), Semblante Aragonés (12:00 h), Nobleza baturra (12:30 h), Estampa baturra (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

11:00 Las tribus del parque: Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande. 11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 El Pilar en Las Armas. Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h. Frente Fluvial Expo.

11:30 Danza contemporánea: Ayni Danza (Aragón) presenta El cruce. Anfiteatro Residencia Xior.

11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.

11:30 Feria del Pilar 2025: II Vaquillas para jóvenes (14 y 15 años). Plaza de Toros de La Misericordia.

12:00 El Pilar en Monzalbarba: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde PDM Monzalbarba.

12:00 El Pilar en Villarrapa: Los navegantes (Aragón) presenta Goya, Palafox y Agustina, dos hombres y una heroína. Centro Cívico.

12:00 El Pilar en Monzalbarba: Félix Brunet (Aragón) presenta El domador de pulgas. Plaza España.

12:00 Danza contemporánea: Cía. Marroch (C. Valenciana) presenta Rosa de papel. Anfiteatro Residencia Xior.

12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de globoflexia. Parque de San Pablo.

12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. c/ Moret.

12:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas. 12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara.

12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

13:00 Danza contemporánea: Circle of Trust (Aragón) presenta Irreal. Anfiteatro Residencia Xior.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut jotero con Ronda La Craba. Parque de San Pablo.

13:00 Las Food Trucks Zaragoza: La Raspa artes escénicas (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.

13:30 País invitado: Perú. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

14:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Sweetdrinkz. Parque de San Pablo.

16:00 El Pilar en El Picarral: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores.

16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Salamero.

16:00 Las Food Trucks Zaragoza: tardeo valiente con Dj Chelis. Parque de San Pablo.

17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de globoflexia. Parque de San Pablo.

17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. c/ Moret.

17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura, Lea Vicens. Ganadería Sánchez y Sánchez. Plaza de Toros de La Misericordia.

18:00 Entrega de Premios del Pilar 2025. Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

18:00 El Pilar en Torrero-La Paz: Chipilandia (Aragón) presenta Un pilar de ilusiones. Plaza de la Memoria.

18:00 El Pilar en Rosales del Canal: Tinin el Mago (Aragón) presenta La maleta de Tinin. c/ Enrique Granados.

18:00 Las Food Trucks Zaragoza: La Raspa artes escénicas (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.

18:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.

18:30 Bandas en La Granja: Asociación Musical Banda Las Canteras. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.

18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

18:30 Rosario de Cristal con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, (c/ Pedro Joaquín Soler). Recorrido: c/ Santo Dominguito de Val, c/ San Vicente de Paúl, c/ Sepulcro, Plaza de San Bruno, Plaza de La Seo, Plaza del Pilar, Alfonso I, Coso, Plaza España, Coso, c/ Don Jaime I, c/ San Jorge y llegada a c/ Pedro Joaquín Soler.

19:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.

19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00. Centro Cívico La Almozara

19:00 Rudy Vistel presenta La Tradicional Cubana. Centro Cívico Delicias.

19:00 St. Edward's Concert. La Campana Underground.

20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Pedro Botero. Parque de San Pablo.

20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Función especial mayores de 65 años. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.

20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

20:30 Perdone, caballero con Iñaki Urrutia. Teatro Arbolé.

21:30 El Pilar de Los Camareros + Dj Cuatico. Sala Z.

22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Una noche con la Reina (tributo a Queen). Parque de San Pablo.

22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.

22:00 Somos con Tako en su 40 aniversario. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).