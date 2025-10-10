Suscribete a
ABC Premium
Directo
Corina Machado :«Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad»

Conciertos gratis Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025: programa de actividades por día, ofrenda de flores y horarios

Conoce en detalle todo lo que han preparado para este evento que abarca desde conciertos multitudinarios y teatro hasta vaquillas, musicales y experiencias inmersivas

Fiestas de Guadarrama 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Conciertos gratis Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025: programa de actividades por día, ofrenda de flores y horarios
Conciertos gratis Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025: programa de actividades por día, ofrenda de flores y horarios abc aragón

ABC

Zaragoza ya respira ambiente festivo: desde el 4 hasta el 13 de octubre, la ciudad se llenará de música, color, tradición y espectáculo con motivo de las Fiestas del Pilar 2025, que prometen ser una referencia. Con una programación que abarca desde conciertos ... multitudinarios y teatro hasta vaquillas, musicales y experiencias inmersivas, estas fiestas consolidan su lugar como uno de los eventos culturales más importantes de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app