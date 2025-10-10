Conciertos gratis Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025: programa de actividades por día, ofrenda de flores y horarios
Conoce en detalle todo lo que han preparado para este evento que abarca desde conciertos multitudinarios y teatro hasta vaquillas, musicales y experiencias inmersivas
Fiestas de Guadarrama 2025: programa, actividades y conciertos gratis
ABC
Zaragoza ya respira ambiente festivo: desde el 4 hasta el 13 de octubre, la ciudad se llenará de música, color, tradición y espectáculo con motivo de las Fiestas del Pilar 2025, que prometen ser una referencia. Con una programación que abarca desde conciertos ... multitudinarios y teatro hasta vaquillas, musicales y experiencias inmersivas, estas fiestas consolidan su lugar como uno de los eventos culturales más importantes de España.
El sábado 4 de octubre ya se dio el pistoletazo de salida oficial desde el balcón del Ayuntamiento con un pregón de cine de la mano de los cineastas aragoneses Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, junto a otras figuras del arte como la diseñadora Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor Pepe Lorente. Y tras este arranque, cabe destacar una serie de eventos.
Programa del viernes 10 de octubre de las Fiestas del Pilar
-
8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
10:30 Escuelas infantiles de jota: El Pilar (10:30 h), Zierzo (11:00 h), Blasón Aragonés (11:30 h), Baluarte Aragonés (12:00 h), Usanza Aragonesa (12:30 h), Raíces de Aragón (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
11:00 Taller infantil: Pilares. Dirigido a niños de 4 a 10 años. Pases gratuitos a las 11:00 y 12:30 horas previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.
-
11:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.
-
11:00 El Pilar en el Actur: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.
-
11:00 Parque de las Marionetas: XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: La Guilla Teatre, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Artika Cia, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
-
11:00 Las Tribus del Parque. Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande.
-
11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
-
11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
-
11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
11:30 Feria del Pilar 2025: encierro de mini bueyes (-12 años incluido). Plaza de Toros de La Misericordia.
-
12:00 El Pilar en Garrapinillos. Marzo Mayea (Aragón) presenta Segur-ata. Plaza de España.
-
12:00 El Pilar en Movera: Helena Perdomo y Pepín Banzo (Aragón) presenta Tiempos mágicos. Plaza Mayor.
-
12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.
-
12:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil de máscaras de animales. Parque de San Pablo.
-
12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.
-
12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.
-
12:00 Ofrenda floral subacuática. Acuario de Zaragoza.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Diego Meléndez (concierto en acústico). Parque de San Pablo.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Gran verbena infantil. Parque de San Pablo.
-
14:00 Las Food Trucks Zaragoza: Valiente Club con Starkytch Dj set. Parque de San Pablo.
-
16:00 El Pilar en el Actur: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.
-
16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.
-
16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Canalla Club con Dj Rialto. Parque de San Pablo.
-
16:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
16:00 Taller sensorial para bebés (1 y 2 años) y Little Chef (3-10 años, acompañados de un familiar). En los centros de Kids&Us Actur, Azucarera, Miraflores, Miralbueno, Romareda, Universidad, Parque Venecia y Valdespartera. Plazas limitadas. Consultar horarios y hacer inscripción previa vía WhatsApp: 722436774
-
16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
-
17:00 Denominación de Origen: Baluarte Aragonés. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de máscaras de animales. Parque de San Pablo.
-
17:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
-
17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
17:00 Parque de las Marionetas: XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: La Guilla Teatre, Periplo marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Artika Cia, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
-
17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Morante de la Puebla, Manzanares, Cristiano Torres. Ganadería Núñez del Cuvillo. Plaza de Toros de La Misericordia.
-
17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
-
17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.
-
18:00 El Pilar en Harinera ZGZ: New Kids in the Swing. Harinera ZGZ. 18:00 Denominación de Origen: Aires de albada. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
18:00 El Pilar en Puerto Venecia: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 18:00 Off de calle: El espejo negro (Andalucía) presenta La cabra. Plaza San Felipe.
-
18:00 El Pilar en Parque Goya: Cachitos Show (Aragón) presenta En busca del arcoiris. Parque de los Tapices.
-
18:00 El Pilar en Universidad: Las Pueyo Producciones (Aragón) presenta Mamarrachas Bingo. Plaza San Francisco.
-
18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Gran verbena infantil. Parque de San Pablo.
-
18:00 Humor en Xior: Zanguango Teatro (País Vasco) presenta El peor espectáculo del mundo (de momento!!!). Anfiteatro Residencia Xior.
-
18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.
-
18:00 Fiesta musical La ruta del tiempo de los '80, '90 y '00 por Onda Aragonesa. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).
-
18:30 Bandas en La Granja: Unión Musical La Almozara. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja. 18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas. 19:00 Denominación de Origen: Raíces de Aragón. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
19:00 Teatro Lírico de Zaragoza presenta Zarzuela «Los gavilanes». Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (c/ Albareda, 23).
-
19:00 Reminiscencia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 Delicias de Circo: Bot Project (C. Valenciana) presenta Collage 2024. Parque Delicias.
-
19:00 La noche de Maribel Vermut con María de Rada. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.
-
19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Centro Cívico La Almozara.
-
19:00 Prometeo, con El Gato Negro Teatro & Stivalazzio. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
-
19:30 King África + Boney M. Xperience. Estación del Norte.
-
19:30 Off de calle: LaDinamo (Cataluña) presenta LaDinamo funk. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.
-
19:30 Los dos pilares de la magia: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro.
-
20:00 Off de calle: Almozandia Teatro (Aragón) presenta Ton Town West. Plaza Salamero.
-
20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Pura verbena. Parque de San Pablo.
-
20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.
-
20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.
-
20:00 Mea culpa, monólogo de Minerva Arbués. Centro Cívico Delicias.
-
20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
-
20:00 Y tú, ¿tienes pueblo? con Fran Pati. Teatro Arbolé.
-
20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.
-
20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.
-
20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras. Compositores españoles: Alberto Iglesias, Roque Baños, Zeltia Montes, Fernando Velázquez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
-
20:30 La gran zarzuela y los grandes de la jota Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
-
20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.
-
21:00 Rondas joteras: Templanza Aragonesa. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.
-
21:00 La Milagrosa + Calavera. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
-
21:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Marionetas para adultos con Coriolis Teatro. De 21:00 a 22:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
-
21:00 Espacio Zity en concierto: JC Reyes. Recinto Ferial de Valdespartera.
-
21:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
-
21:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
-
21:00 Slow Burn Drifters + Fulcanelli. Sala Creedence.
-
21:00 Green Hot Chili Pickles (tributo a Red Hot Chili Peppers). Moliner 7 Sala.
-
21:00 Noche de birras (tributo a Más birras). La Casa del Loco.
-
21:30 1982, tributo a Ilegales. Sala Z.
-
21:00 Tergo + Hell Minds. La Ley Seca.
-
21:30 Cadena SER presenta Los40 Pilar Pop. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
-
22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Buen castigo (tributo a Fito) con la participación de Javier Alzola, saxofonista oficial de Fito & FItipaldis). Parque de San Pablo.
-
23:00 Rondas joteras: Alma de Aragón (ffama). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.
-
23:00 Manolon Dj. Sala Creedence.
-
23:00 Feria del Pilar 2025: XXXIX Campeonato de españa de roscaderos y desencajonamiento. Plaza de Toros de La Misericordia.
Programa del sábado 11 de octubre de las Fiestas del Pilar
-
00:00 Las Food Trucks Zaragoza: DH con Dj Embid. Parque de San Pablo.
-
1:00 Espacio Zity en concierto con: Juan Magán. Recinto Ferial de Valdespartera.
-
8:00 Feria del Pilar 2025: Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
9:00 V Torneo Frontenis Fiestas del Pilar. CDM Mudéjar.
-
9:35 Ofrenda fluvial. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.
-
10:00 Escuelas infantiles de jota (ffama): Alma de Aragón (10:00 h), Danzar (10:30 h), Simpatía aragonesa (12:30 h), D'Aragón (13:00 h), La Fiera (13:30 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
11:00 El Pilar en Miralbueno: Tragachicos. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Parque Vistabella.
-
11:00 El Pilar en La Jota: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Plaza Albada.
-
11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Zum-zum Teatre, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande.
-
11:00 Las tribus del parque: Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande.
-
11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
-
11:00 El Pilar en Las Armas: Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
-
11:15 Visita guiada a los cuatro museos de la Ruta Caesaraugusta. Salida desde el Museo del Foro de Caesaraugusta.
-
11:30 Danza contemporánea: Manuel Jiménez & Andrea Carrión (Murcia) presenta The. Anfiteatro Residencia Xior. 11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.
-
11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
11:30 Feria del Pilar 2025: Final del Grand Prix Campeonato de Aragón 2025. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
12:00 La subida de La Virgen del Pilar. Acto institucional de colocación de La Virgen en la estructura de la Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar.
-
12:00 El Pilar en La Jota: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde PDM La Jota.
-
12:00 El Pilar en Alfocea: Charraire (Aragón) presenta Caperucita feroz y el lobo de la lámpara. Parque.
-
12:00 El Pilar en Torrecilla de Valmadrid: K de calle (Aragón) presenta La leyenda del primer faraón. C/ Paradero.
-
12:00 Off de calle: LaDinamo (Cataluña) presenta Music on cycles. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.
-
12:00 Danza contemporánea: Cía. LaMov (Aragón) presenta Exit. Anfiteatro Residencia Xior.
-
12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil con pintacaras. Parque de San Pablo.
-
12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.
-
12:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
-
12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.
-
12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara
-
12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.
-
12:30 In materia. Rock & Blues.
-
13:00 Danza contemporánea: Manuel Jiménez & Andrea Carrión (Murcia) presenta The. Anfiteatro Residencia Xior.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Amva Fest. Parque de San Pablo.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Rockolas TV (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
-
16:00 El Pilar en Miralbueno: Tragachicos. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.
-
16:00 El Pilar en La Jota: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.
-
16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Canalla Club. Parque de San Pablo.
-
16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.
-
16:30 Tardeo Remember Isma Nordic. Sala Oasis.
-
17:00 Denominación de Origen: Usanza aragonesa. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
17:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Zum-zum Teatre, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande.
-
17:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil con pintacaras. Parque de San Pablo.
-
17:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
-
17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
-
12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara
-
12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
-
12:30 Espacio Zity presenta Monólogos All Star con Pepe Céspedes, May-Te, Rubén García y Joze Campoy. Recinto Ferial de Valdespartera. 12:30 In materia. Rock & Blues.
-
13:00 Danza contemporánea: Manuel Jiménez & Andrea Carrión (Murcia) presenta The. Anfiteatro Residencia Xior.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Amva Fest. Parque de San Pablo.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia Teatro presenta Rockolas TV (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
-
16:00 El Pilar en Miralbueno: Tragachicos. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.
-
16:00 El Pilar en La Jota: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.
-
16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Canalla Club. Parque de San Pablo.
-
16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.
-
16:30 Tardeo Remember Isma Nordic. Sala Oasis.
-
17:00 Denominación de Origen: Usanza aragonesa. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
17:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Zum-zum Teatre, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque Grande.
-
17:00 Las Food Trucks Zaragoza: Taller infantil con pintacaras. Parque de San Pablo.
-
17:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 y 21:00. Palacio de Congresos de Zaragoza.
-
17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.
-
17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. c/ Moret.
-
17:30 Espacio Zity en concierto: We are not djs + Juancasupersub Dj + Rialto + Mikel Izal + Miss Caffeina. Recinto Ferial de Valdespartera. 17:30 Taller familiar Notas de ciencia (+6 años). CaixaForum Zaragoza.
-
18:00 Humor en Xior: Marcel Gross (Cataluña) presenta Los mejores momentos de Marcel Gross. Anfiteatro Residencia Xior.
-
18:00 El Pilar en Arcosur: Maricuela (Aragón) presenta Quien canta su mal espanta. Casa de Arcosur.
-
18:00 El Pilar en Santa Isabel: Asier Nuei (Aragón) presenta Ilusión. Plaza de la Libertad.
-
18:00 Denominación de Origen: D'Aragón (ffama). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
18:00 Dani Martínez presenta Remember! Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
-
18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Almozandia teatro presenta Rockolas TV (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
-
18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.
-
18:30 Bandas en La Granja: Agrupación Musical Delicias. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.
-
18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
-
19:00 Novena, Claustro Magno y Salve solemne en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
-
19:00 Denominación de Origen: Royo del Rabal. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
19:00 Pilar Joven: Fiesta Viral Light para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin alcohol. Aaron mvp, Patricia Nine y Alex Melero. De 19 a 24 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
-
19:00 Delicias de circo: Cirko Psikario (C. de Madrid) presenta ¡Qué disparate! Parque Delicias.
-
19:00 Visita virtual con gafas 3D. Museo del Teatro de Caesaraugusta.
-
19:00 Teatro Lírico de Zaragoza presenta Zarzuela «Los gavilanes». Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (c/ Albareda, 23).
-
19:00 Reminiscencia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara
-
19:00 La odisea, con Sobras completas. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
-
19:30 Hermanos Martínez + Volador. Estación del Norte. 19:30 Off de calle: Marzo mayea teatro (Aragón) presenta Urgente. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.
-
19:30 Umbra en concierto. Centro Cívico Delicias.
-
20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Modelo. Parque de San Pablo.
-
20:00 Un show de stand up. Duelo de cómicas con Charlie Pee, Irene Minovas y Raquel Hervás. Teatro Arbolé.
-
20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
-
20:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.
-
20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.
-
20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.
-
20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras: Ennio Morricone. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
-
20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.
-
21:00 Killer Barbies + La Doloritas. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
-
21:00 Fuegos artificiales. Espectáculo piromusical. Parque Pignatelli.
-
21:00 Dani Martínez presenta Remember! Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
-
21:00 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
-
21:00 Mamma mia!, el musical. Funciones 17:00 y 21:00. Palacio de Congresos de Zaragoza.
-
21:00 Nita & The Wild Cats. Moliner 7 Sala.
-
21:00 Loquillo presenta Corazones legendarios. Pabellón Príncipe Felipe.
-
21:00 Private Function + Los Bien Bien. La Casa del Loco.
-
21:00 Slow Burn Drifters. Sala Creedence.
-
21:00 Inmigrants + Virgo The Superclusters. La Ley Seca.
-
21:30 Cadena SER presenta Los40 Independance: Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany bpm y Arturo Grao y José M. Duro. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
-
21:30 ¡Esas palmas, coño! Tributo a Siniestro Total. Sala Z.
-
22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Fiesta Dj Perdidos en los 80's. Parque de San Pablo.
-
23:00 Rondas joteras: Castañuelas de Aragón. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.
-
23:00 V Encuentro Djs. Vieja escuela. Sala Creedence.
-
23:00 Feria del Pilar 2025: XIII Concurso de recortes con toros de fuego. Plaza de Toros de La Misericordia.
-
23:59 Espacio Zity. Coliseum. Recinto Ferial de Valdespartera.
Programa del domingo 12 de octubre de las Fiestas del Pilar
-
4:15 Misa en la Parroquia de San Pablo. c/ San Pablo 42.
-
4:30 Tradicional y solemne misa de infantes en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
-
5:00 Rosario de la Aurora. Procesión portando las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo de Guzmán. Se hará una ofrenda ante la Virgen del Pilar. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: c/ San Pablo, Avda. César Augusto, Torrenueva, Plaza San Felipe, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario.
-
6:30 Misa solemne. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa). Parroquia de San Pablo.
-
6:30 Ofrenda de Flores. Con salida desde la Plaza Aragón. En el transcurso de la misma tendrá lugar el xiii Concurso de traje aragonés y el X Concurso de flores, canastillas y arreglos florales. Plaza del Pilar.
-
7:30 Inicio del montaje de la alfombra floral. La procesión pontifical pasará sobre la alfombra a partir de las 12:00, tras finalizar la misa. Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas Plaza del Pilar.
-
8:00 Feria del Pilar 2025: vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
9:00 Xinglar (ffama). Escenario Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar.
-
9:35 Ofrenda fluvial. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.
-
10:00 Entrada gratuita a los museos y salas de exposiciones municipales (Museo del Foro, Museo de las Termas Públicas, Museo del Puerto Fluvial y Museo del Teatro de Caesaraugusta, Lonja, Sala Fortea, Sala de Casa Morlanes y Palacio de Montemuzo). De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Acceso libre hasta completar aforo.
-
11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Caleidoscopio teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos Teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
-
11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
-
11:00 El Pilar en Las Armas. Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
-
11:30 Danza contemporánea: Andrés García (Francia) presenta Sans sens. Anfiteatro Residencia Xior.
-
11:30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.
-
11:30 Feria del Pilar 2025: XXV Campeonato de España Goyesco de recortes con toros. Plaza de Toros de La Misericordia.
-
12:00 Solemne misa pontifical en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. Seguidamente tendrá lugar la procesión por la Plaza del Pilar.
-
12:00 Danza contemporánea: Ambae Company (Cataluña) presenta La veu des (d)ones. Anfiteatro Residencia Xior.
-
12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de marionetas de cabezudos. Parque de San Pablo.
-
12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. c/ Moret.
-
12:00 El carro de la alegría. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos.
-
12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00. Carpa blanca Valdespartera.
-
13:00 Danza contemporánea: Cía. Crisis Danza (Aragón) presenta Migrantes. Anfiteatro Residencia Xior.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Carlos Sicilia presenta Magia pato2 (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Valiente Club con Álvaro Subías. Parque de San Pablo. 16:00 El Pilar en Parque Venecia: Tragachicos. De 16:00 a 20:00. Plaza San Marcos.
-
16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 16:00 a 20:00. Glorieta Esperanto.
-
16:00 Las Food Trucks Zaragoza: Tardeo valiente con Dj Fantasmas Amarillos. Parque de San Pablo.
-
16:30 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00. Teatro Principal.
-
17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de marionetas de cabezudos. Parque de San Pablo.
-
17:00 Mamma mia!, el musical. Palacio de Congresos de Zaragoza.
-
17:00 Ganadores del XXXIX Certamen oficial benjamín, infantil y juvenil de jota aragonesa y del CXXXIX Certamen oficial de jota aragonesa. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
-
17:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Caleidoscopio teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos teatro, Rubén Díaz. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
-
17:00 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
17:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30 a 14:00 h y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.
-
17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de toros goyesca. Alberto Álvarez, Román, José Fernando Molina. Ganadería Pincha. Plaza de Toros de La Misericordia.
-
18:00 Humor en Xior: Trapu Zaharra (País Vasco) presenta La última y nos vamos. Anfiteatro Residencia Xior.
-
18:00 Las Food Trucks Zaragoza: Carlos Sicilia presenta Magia pato2. (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
-
18:30 Maridaje. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
-
18:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30. c/ Moret.
-
18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
-
19:00 Delicias de Circo: Cía. Federico Menini (C. Valenciana) presenta Llar. Parque Delicias.
-
19:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado. 19:00 Reminiscencia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
-
19:00 Teatro Lírico de Zaragoza presenta Zarzuela «Los gavilanes». Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (c/ Albareda, 23).
-
19:30 Nat Simons & Aurora Beltrán + Mariano Casanova. Estación del Norte.
-
20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Radio Parranda. Parque de San Pablo.
-
20:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
-
20:00 Leiva presenta Tour gigante. Pabellón Príncipe Felipe.
-
20:00 Fabiolo connection. Fundación Ibercaja Patio de La Infanta.
-
20:00 2 kinder güenos, Especial Pilares. Monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula.
-
20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.
-
20:15 Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras: John Williams. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
-
20:30 Muestra de folclore regional. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
-
20:30 Brothers in Band presents Dire Straits 40th Anniversary Tribute Show. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
-
20:30 Perdone, caballero con Iñaki Urrutia. Teatro Arbolé.
-
20:30 Juan Capilla (Zaragoza) Indomable +18. Magia de Salón. El Sótano Mágico.
-
21:00 Espacio Zity en concierto: Blackworks. Recinto Ferial de Valdespartera.
-
21:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
-
21:00 Rondas joteras: Corazón de jota. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.
-
21:00 The Try Tones. Moliner 7 Sala.
-
21:00 Reflectors + For sale. La Casa del Loco.
-
21:30 Tote el Entreverao. Sala Z.
-
22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Encanto del loco (tributo El canto del loco). Parque de San Pablo.
-
22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
22:30 Puro relajo. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
-
23:00 Rondas joteras: Semblante aragonés. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.
-
23:00 Beafair Dj & friends. Sala Creedence.
-
23:00 Feria del Pilar 2025: concurso de emboladores y especial Arriazu con obstáculos. Plaza de Toros de La Misericordia.
-
23:59 Espacio Zity en concierto: Tako. Recinto Ferial de Valdespartera.
-
00:00 Las Food Trucks Zaragoza: Dj Deivhook + Alex Curreya. Parque de San Pablo.
Programa del lunes 13 de octubre de las Fistas del Pilar
-
8:00 Feria del Pilar 2025: Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
-
10:30 Ofrenda de Frutos. Con salida de la Plaza de Santa Engracia. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I y Plaza del Pilar. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. A las 14.00 h, recepción en el Ayuntamiento.
-
11:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Plaza Salamero.
-
11:00 Parque de las Marionetas. XV Festival Internacional de Teatro de Feria. Actúan: Arte Fusión Títeres, Periplo Marionetas, Naranja Lima, Títeres sin cabeza, Civi Civiac, Pizzicato, Anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Almozandia teatro, Orquesta de las esquinas, Apikipala, Tropos teatro. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
-
11:00 Escuelas infantiles de jota: El Cachirulo (11:00 h), Vientos de Aragón (11:30 h), Semblante Aragonés (12:00 h), Nobleza baturra (12:30 h), Estampa baturra (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
11:00 Las tribus del parque: Magicus Zaragoza (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande. 11:00 Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa. Organiza: Asoc. de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge y Asoc. Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
-
11:00 El Pilar en Las Armas. Mercadillo artesano. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
-
11:30 Río y juego. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h. Frente Fluvial Expo.
-
11:30 Danza contemporánea: Ayni Danza (Aragón) presenta El cruce. Anfiteatro Residencia Xior.
-
11:30 Cliff the magician (Reino Unido) English is Magic. Magia Familiar. El Sótano Mágico.
-
11:30 Feria del Pilar 2025: II Vaquillas para jóvenes (14 y 15 años). Plaza de Toros de La Misericordia.
-
12:00 El Pilar en Monzalbarba: Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde PDM Monzalbarba.
-
12:00 El Pilar en Villarrapa: Los navegantes (Aragón) presenta Goya, Palafox y Agustina, dos hombres y una heroína. Centro Cívico.
-
12:00 El Pilar en Monzalbarba: Félix Brunet (Aragón) presenta El domador de pulgas. Plaza España.
-
12:00 Danza contemporánea: Cía. Marroch (C. Valenciana) presenta Rosa de papel. Anfiteatro Residencia Xior.
-
12:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de globoflexia. Parque de San Pablo.
-
12:00 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. c/ Moret.
-
12:00 ¡Madre mía! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas. 12:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara.
-
12:00 II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
12:00 Planeta Jurásico. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
-
13:00 Danza contemporánea: Circle of Trust (Aragón) presenta Irreal. Anfiteatro Residencia Xior.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut jotero con Ronda La Craba. Parque de San Pablo.
-
13:00 Las Food Trucks Zaragoza: La Raspa artes escénicas (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.
-
13:30 País invitado: Perú. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
-
14:00 Las Food Trucks Zaragoza: Vermut party con Sweetdrinkz. Parque de San Pablo.
-
16:00 El Pilar en El Picarral: Tragachicos. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores.
-
16:00 El Pilar en el centro: León Garganchón. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Salamero.
-
16:00 Las Food Trucks Zaragoza: tardeo valiente con Dj Chelis. Parque de San Pablo.
-
17:00 Las Food Trucks Zaragoza: taller infantil de globoflexia. Parque de San Pablo.
-
17:30 Teatro Arbolé presenta La barraca de los títeres. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. c/ Moret.
-
17:30 Feria del Pilar 2025: corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura, Lea Vicens. Ganadería Sánchez y Sánchez. Plaza de Toros de La Misericordia.
-
18:00 Entrega de Premios del Pilar 2025. Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.
-
18:00 El Pilar en Torrero-La Paz: Chipilandia (Aragón) presenta Un pilar de ilusiones. Plaza de la Memoria.
-
18:00 El Pilar en Rosales del Canal: Tinin el Mago (Aragón) presenta La maleta de Tinin. c/ Enrique Granados.
-
18:00 Las Food Trucks Zaragoza: La Raspa artes escénicas (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.
-
18:00 Los pilares de la Tierra. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.
-
18:00 The Cortos con Diego Peña y Juako Malavirgen presentan ¡Corten! Centro Cívico Río Ebro.
-
18:30 Bandas en La Granja: Asociación Musical Banda Las Canteras. Cúpula Geodésica. Parque de La Granja.
-
18:30 Remátame otra vez con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
-
18:30 Rosario de Cristal con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, (c/ Pedro Joaquín Soler). Recorrido: c/ Santo Dominguito de Val, c/ San Vicente de Paúl, c/ Sepulcro, Plaza de San Bruno, Plaza de La Seo, Plaza del Pilar, Alfonso I, Coso, Plaza España, Coso, c/ Don Jaime I, c/ San Jorge y llegada a c/ Pedro Joaquín Soler.
-
19:00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en fiestas: «el reality». Teatro del Mercado.
-
19:00 Los Gandules presentan Gandulfighter. Pases 12:00 y 19:00. Centro Cívico La Almozara
-
19:00 Rudy Vistel presenta La Tradicional Cubana. Centro Cívico Delicias.
-
19:00 St. Edward's Concert. La Campana Underground.
-
20:00 Las Food Trucks Zaragoza: Pedro Botero. Parque de San Pablo.
-
20:00 Sarao con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Función especial mayores de 65 años. Producciones Teatrales Luis Pardos. Auditorio WTCZ.
-
20:00 Fabiolo Connection. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
-
20:30 Perdone, caballero con Iñaki Urrutia. Teatro Arbolé.
-
21:30 El Pilar de Los Camareros + Dj Cuatico. Sala Z.
-
22:00 Las Food Trucks Zaragoza: Una noche con la Reina (tributo a Queen). Parque de San Pablo.
-
22:00 Circo del Miedo. Gran carpa blanca Valdespartera.
-
22:00 Somos con Tako en su 40 aniversario. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
-
22:30 Fuegos artificiales y traca final. Parque Macanaz-Río Ebro.
Ofrenda de flores
La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de este 12 de octubre de 2025 estará encabezada por el grupo Costureras Malotas a las 6.30. Lo harán en la primera tanda, que llega a hasta las 10.00.
La venta de entradas para los principales conciertos ya está activa, y algunos eventos como Leiva ya cuelgan el cartel de «entradas agotadas». Se recomienda comprar con antelación y consultar la web oficial para conocer los horarios actualizados y puntos de venta seguros. Las Fiestas del Pilar 2025 convertirán Zaragoza en un hervidero de cultura, música y alegría. Con más de 10 días de programación pueden existir dudas sobre el transporte público puedes consultar en Moovit toda la información.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete