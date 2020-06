Coronavirus Niños sin mascarilla en clase y a solo un metro, la «normalidad» que defiende Aragón para ahorrar El presidente Lambán rechaza mantener normas más estrictas frente al coronavirus porque obligaría a crear más aulas y a contratar más profesores, y sería demasiado caro: «No contamos con recursos suficientes», afirma

Ni dos metros de distancia, ni metro y medio ni mascarilla. Así quiere el Gobierno de Aragón que los niños vuelvan a las aulas en septiembre, pese a la amenaza del coronavirus que se teme que provoque rebrotes en otoño. Es la nueva «normalidad» educativa que defiende el presidente aragonés, Javier lambán, tal y como defendió este domingo durante la conferencia telemática que Pedro Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos.

La vuelta a las aulas en septiembre ha vuelto a poner de manifiesto lo difícil que resulta poner de acuerdo a 17 administraciones regionales en una competencia, la educación, que está en manos de los gobiernos autonómicos. El Gobierno de Sánchez ha lanzado su propuesta, con poco éxito de consenso. Entre las autonomías han cundido voces discrepantes y criterios dispares, entre ellos los manifestados por Lambán.

El Gobierno central quiere aulas de aforo restringido, con un máximo de entre 15 y 20 alumnos, y una distancia mínima entre ellos de metro y medio. Lambán, sin embargo, asegura que esta medida es inviable, no tanto porque sea sanitariamente innecesaria sino porque -dice- no hay dinero suficiente para contratar a los profesores con los que habría que reforzar la plantilla por la multiplicación de aulas, ya que las que existen actualmente no permitirían atender a todos los alumnos en esas condiciones de distancia y aforo.

El Ejecutivo aragonés dice que lo mejor será rebajar la distancia mínima entre alumnos a un metro, frente a los dos metros que las autoridades españolas han venido considerando distancia mínima de seguridad en las relaciones sociales frente al coronavirus. El Gobierno central lo pretende rebajar a metro y medio en los colegios, pero Aragón quiere dejarlo en un metro para no tener que buscar más aulas ni más profesores, algo que sería demasiado caro, según el Ejecutivo aragonés.

«Las ratios de entre 15 y 20 alumnos y un metro y medio de distancia, lo que implicaba que no hubiera suficientes aulas y habría que contratar muchos más profesores sin que contemos con recursos suficientes», advierte el presidente de Aragón.

A menos distancia de seguridad, más riesgo de contagio y, por tanto, mayor importancia adquiere el uso de mascarillas como barrera de propagación del coronavirus. Pero Aragón tampoco está por la labor de que las mascarillas sean obligatorias en los colegios de forma general. Sostiene Lambán que hacer obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 8 años de edad «no es una medida viable ni aceptada en general», así que tampoco quiere aplicarla en Aragón con la vuelta a clase a partir de septiembre.