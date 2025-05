Más de 1.000 contagios al día: la disparada expansión del Covid que azota a Aragón desde el puente del Pilar

Una media de más de mil contagios diarios, siete infecciones cada diez minutos. Esa es el disparado ritmo al que se ha propagado el coronavirus en Aragón en las dos últimas semanas. Estos 14 días han sido de récord en la estadística regional que deja la pandemia hasta el momento. Y esa desenfrenada transmisión del Covid ha desencadenado un notable repunte de las defunciones y una avalancha de ingresos que mantiene al límite al sistema sanitario aragonés, con hospitales colapsados y, de nuevo, UCI saturadas y ampliadas de urgencia en espacios que habitualmente se dedican a otras actividades hospitalarias.

Aragón, que ya va por la tercera oleada pandémica -la segunda la sufrió en verano-, empezó a registrar un fuerte aumento de contagios a principios de octubre. Pero la situación se disparó tras el puente festivo del Pilar.

Del 23 de octubre al 5 de noviembre, en 14 días, Aragón ha detectado 14.450 contagios. Eso arroja una tasa de infecciones de 1.095 casos por 100.000 habitantes. Es, junto con Navarra (1.140 por 100.000), la mayor tasa de contagios de entre todas las comunidades autónomas. Aragón duplica la media nacional de infecciones.

En los últimos días se ha contenido esa desenfrenada escalada. Pero los datos que se están dando siguen siendo muy elevados. La Consejería de Sanidad confía en que, al menos, la propagación quede estabilizada en esa preocupante «meseta» y que eso permita encarar un descenso dentro de unos días o semanas.

Cuanto más tarde en remitir esta tercera onda pandémica, más comprometido estará el sistema sanitario aragonés, como también ha reconocido el Gobierno de Aragón. La red hospitalaria ya está saturada, así que cada día que pasa con este nivel de contagios es acercarse más al precipicio del colapso. «La situación es crítica» , reconocía hace escasos días la consejera aragonesa de Sanidad, Sira Repollés (PSOE).

Por eso, también advertía que para proteger el sistema sanitario, para que no colapse, no basta con contener la disparatada escalada de contagios que azota a Aragón desde hace semanas, sino que urge un fuerte descenso de la propagación. Y eso, de momento, no se ha producido.

La consecuencia de esta desorbitada tasa de contagios que viene registrando la región desde hace semanas es un severo aumento de los ingresos hospitalarios y de las defunciones . El jueves 5 de noviembre, Aragón ha superado los 1.800 muertos por coronavirus en ocho meses de pandemia, tras haber sumado otro centenar de defunciones en solo cinco días.