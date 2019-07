Sociedad Aragón, otra vez en alerta por calor sofocante, con más de 40 grados en el Valle del Ebro Las altas temperaturas se mantendrán hasta el viernes, cuando se producirá un sustancial descenso térmico

Aragón vuelve a estar en alerta por calor sofocante, que será especialmente intenso en el Valle del Ebro y más moderado en las franjas norte y sur de la Comunidad autónoma. En Zaragoza capital, esta semana recordará los días de calor extremo que se vivieron a finales de junio, con termómetros instalados por encima de los 40 grados en las horas centrales del día y de forma persistente durante la mayor parte de la semana. Este lunes, las autoridades de Protección Civil ya han activado la alerta naranja por altas temperaturas en la ribera del Ebro, la comarca de las Cinco Villas y el sur de la provincia de Huesca.

El Valle del Ebro será, de nuevo, la zona que más sentirá esta nueva ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para Zaragoza temperaturas máximas por encima de los 40 grados de lunes a jueves, inclusive. El calor sofocante durante el día se verá acompañado de noches calurosas, en las que el termómetro no bajará por debajo de los 20 grados. De lunes a miércoles se prevén temperaturas máximas de 42 grados en al capital aragonesa, y de 41 grados el jueves. El calor dará una tregua el viernes, con una máxima prevista de 36 grados en Zaragoza capital.

En la localidad zaragozana de Caspe y en las oscenses de Grañén y Sariñena las temperaturas serán muy similares a las previstas para la capital aragonesa. En la provincia de Teruel, la localidad de Alcañiz también será una de las que más notarán esta ola de calor, con máximas que alcanzarán e incluso superarán los 40 grados entre el martes y el jueves.

En el resto de Aragón la ola de calor se vivirá de forma algo más moderada, sobre todo en las zonas situadas a más altitud y más distantes del Valle del Ebro. Aún así, el calor será intenso en la mayor parte de la región. Por ejemplo, en Huesca capital se rozarán los 40 grados, con máximas de entre 38 y 39 ºC entre el lunes y el jueves, y mínimas que no bajarán de los 22º durante la noche. En la localidad zaragozana de Calatayud se prevén máximas de entre 39 y 40 grados hasta el jueves, incluido, y mínimas que no bajarán de los 20ºC. En Teruel capital, por su parte, la ola de calor se vivirá con menos rigor, con temperaturas máximas que no se prevé que superen los 37ºC en las horas centrales del día.

Esta nueva ola de calor incrementará también el riesgo de incendios forestales. Las autoridades autonómicas han advertido del peligro que suponen estas altas temperaturas en una época del año que, de por sí, es la de mayor riesgo de incendios en el monte.