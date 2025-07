Última hora del tráfico, en directo: estado de las carreteras y atascos en Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada, Córdoba y Jaén

El verano comenzó a finales de junio y las vacaciones, para muchos, llegaron en julio, pero el gran momento de la operación salida cada año llega con la entrada de agosto. En este 2025 se une además que el día 1 coincide con un viernes, por lo que entre hoy, mañana y el fin de semana se esperan 1.513.600 desplazamientos por las carreteras de las provincias de Andalucía, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, desde ABC de Sevilla contamos en directo la última hora del tráfico, en directo: estado de las carreteras y retenciones en Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada, Córdoba y Jaén.

Como cada vez que llega una fecha señalada, hay dos carreteras especialmente señaladas a la hora de hablar de atascos. La A-49 desde Sevilla a Huelva y la AP-4 desde Sevilla a Cádiz son las dos vías más críticas en toda operación salida, ya que, debido a la cercanía de las playas onubenses y de Cádiz, son muchos los sevillanos que se desplazan hasta ellas.