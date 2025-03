Juan Espadas barre a Susana Díaz en las primarias del PSOE andaluz

Dos veces ha cometido el mismo error. Y dos veces en unas primarias en la que los militantes socialistas han votado con libertad. Con esa libertad que Susana Díaz ha pregonado por más de los trescientos pueblos que ha visitado en el mes largo ... que ha estado de campaña. Pero la realidad es que Juan Espadas ha ganado holgadamente las primarias para ser el candidato del PSOE de Andalucía a la Junta con un 55% de los votos y abre una nueva etapa en el partido en Andalucía. Porque, además, se presentará a la Secretaría General del PSOE andaluz en el próximo congreso.

Y Susana Díaz, la todopoderosa secretaria general de la federación socialista más importante de España, no ha superado el 38% de los votos de los militantes. Un resultado muy duro y por el que ha anunciado que dará un paso al lado y no se presentará a la reeleción en la Secretaría General en el próximo Congreso Regional que será el diciembre. El tercero en discordia, Luis Ángel Hierro, se ha quedado en un 5,5% aunque ha logrado algunos votos inesperados ya que ha superado a Susana Díaz en una plaza tan importante como Cádiz.

La decisión de Susana Díaz es «no estorbar y facilitar la tarea a mi amigo Juan», según ha dicho en su comparecencia ante la prensa pero la realidad es que los partidarios de Espadas creían que, a la vista de los resultados, Susana Díaz dimitiría.

Tanto Susana Díaz como Juan Espadas repitieron varias veces la misma frase, «desde hoy, vamos a remar todos en la misma dirección».

Con esta decisión, resuelve la bicefalia que se podría prever a partir de ahora, al menos sobre el papel, ya que ha anunciado que, a partir de ahora, será Juan Espadas quien tome las decisiones en la política andaluza. «Si me necesita para algo, allí estaré, arrimando el hombro. Si no, no estorbaré», dijo Susana Díaz quien evitó en todo momento el enfrentamiento directo. Curiosamente, tanto Susana Díaz como Juan Espadas repitieron varias veces la misma frase, «desde hoy, vamos a remar todos en la misma dirección».

Por si quedaba alguna duda, Espadas dejó claro que, desde hoy, el PSOE andaluz tiene una «voz única» y está centrado en preparar «un proyecto para recuperar el Gobierno andaluz».

Susana Díaz quiso dar un último golpe de efecto en una noche en la que estaba más serena que en su derrota ante Pedro Sánchez y en las elecciones autonómicas de 2018 cuando perdió la Junta. Y esperó en la sede socialista regional a que llegase Juan Espadas para abrazarse a él ante la prensa, ante las miradas incredulas de los que acompañaban a Espadas. Por cierto, muchas más personas de las que permitían las actuales circunstancias de contagio del coronavirus . Más de las que arroparon a Susana Díaz que rondaron la cincuentena.

Espadas tomará ya desde hoy mismo el mando efectivo del PSOE de Andalucía, aunque está por ver si la buena disposición de Susana Díaz de anoche no cambia en los próximos días. Y lo primero será el grupo parlamentario desde donde se hace la oposición a Juanma Moreno.

Por cierto que el presidente andaluz llamó a Juan Espadas para felicitarlo por su triunfo electoral. También habló con Pedro Sánchez a los pocos minutos de conocerse el resultado.

Hay una clave importante a destacar. El flamante ganador de las primarias (que no paraba de recibir abrazos, besos y felicitaciones en una noche muy calurosa) afirmó que uno de sus principales objetivos es «reforzar al Gobierno de Pedro Sánchez, sometido al acoso de la derecha».

Juan Cornejo

A las nueve y media de la noche comparecía el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, en uno de los tragos más duros que ha pasado ya que ha sido el número dos de Susana Díaz durante años. Anunciaba, con un gráfico con datos detallados por provincias, el triunfo de Juan Espadas. Pero pocos minutos después de las ocho de la tarde ya sabían en Ferraz que la principal enemiga interna de Pedro Sánchez había caído por fin en las urnas. Ya a esa hora trasladaban a los periodistas un mensaje claro, «tranquilidad».

Los resultados electorales darán para un análisis sosegados de los tres candidatos pero hay que destacar que Espadas ha ganado a Susana Díaz nada menos que en la provincia de Sevilla, el feudo tradicional de la lideresa socialista. Además de en capitales como Cádiz, Granada, Málaga, Jaén o Almería. También ha pasado por encima de su rival en la mayoría de pueblos importantes de Andalucía, dejando a la secretaria general en una posición de total debilidad.