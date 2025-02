El Estado deja al turismo de Andalucía sólo un 6% de los fondos europeos

El sector turístico andaluz tiene un nuevo frente abierto. Con unas pérdidas estimadas de 13.000 millones de euros a causa de la pandemia del coronavirus y los establecimientos sobreponiéndose a los acontecimientos por las especiales circunstancias de este verano que se preveía con mejores ... expectativas sanitarias, las ayudas públicas son una tabla de salvación para unas empresas que son estratégicas en el tejido productivo.

En este contexto, los fondos de la Unión Europea abren una ventana de oportunidad. El Gobierno andaluz ya sabe que contará con 209 millones de euros de los fondos Next Generation que se van a destinar al Turismo. De una partida total de 3.400 millones de euros que gestionará España para ese concepto, la comunidad autónoma recibirá el 6% del total repartido en tres años. Antes del 15 de septiembre, la Junta deberá presentar proyectos para gastar 75 millones de euros en digitalización, mejora de la competitividad y nuevas propuestas en los destinos turísticos andaluces. Juan Marín ya ha anunciado que se recuperarán muchos proyectos de los que se habían elaborado para captar los fondos del Gobierno central.

La propia administración autonómica tendrá que priorizar sus proyectos turísticos para que reciban estas subvenciones

En el año 2022 se dispondrá de otros 75 millones de euros y el resto quedará disponible para 2023. Esto significa que la propia administración autonómica tendrá que priorizar sus proyectos turísticos para que reciban estas subvenciones que son a fondo perdido. Con la propuesta presentada por la Junta, serán las entidades públicas (ayuntamientos sobre todo pero también mancomunidades, diputaciones y otras entidades locales) las que gestionen los proyectos que s í podrían encargar a empresas privadas.

Otro debate diferente es el político. Porque los fondos Next Generation están pensados por la Unión Europea para cambiar el modelo productivo de los países y hacerlos más competitivos . Y el Turismo supone en Andalucía el 13 por ciento del PIB total en condiciones normales, sin pandemia. La inversión de un 6% del total de los fondos para este sector supone un recorte importante para unas empresas que sí son competitivas en el mercado internacional y tienen elevados estándares de calidad reconocidos.

Planes de recuperación

A pesar de la importancia que tiene en la economía andaluza el sector turístico, acceder al reparto estatal de las ayudas públicas plantea muchas dificultades. El Gobierno central presentó también a bombo y platillo la «Estrategia de sostenibilidad turística en destino» dentro de los fondos de recuperación y resiliencia del Estado creando importantes expectativas en los municipios que elaboraron planes para acceder a esos fondos.

Pero el resultado ha sido la frustración porque Andalucía ha presentado 88 proyectos y el Estado sólo ha aprobado uno —el Geoparque de Granada que ha sido recibido con mucha satisfacción por los 47 municipios que lo conforman— por valor de 4 millones de euros, de los que dos millones aportan la Junta y la Diputación de Granada, y el Estado los otros dos.

«Con 23 millones de euros tampoco se puede hacer mucho para toda España. Ese dinero es el chocolate del loro y nos han hecho trabajar mucho a todo el sector para nada. Ya dijimos en la Conferencia Sectorial de Turismo que no estábamos de acuerdo pero por supuesto no vamos a rechazar ni un euro que venga para Andalucía», explica a ABC el vicepresidente Juan Marín. La queja del Gobierno andaluz se centra en que el Ministerio de Turismo ha concedido un proyecto para cada comunidad autónoma, «nos lo podían haber dicho y hubiésemos presentado uno solo». «El PSOE nos ha criticado por no presentar proyectos , pues lo hemos hecho y ha sido para nada».

Porque Andalucía ha presentado 88 proyectos por valor de 172 millones de euros por todas las provincias de Andalucía. La siguiente comunidad autónoma ha sido Castilla y León con 46 proyectos, de los que el ministerio les ha aprobado dos; Ceuta y Melilla han presentado uno y se lo han aprobado; Canarias ha presentado 16 y le han aprobado uno, «ha sido un reparto político hecho para contentar a todo el mundo y no contenar a nadie», insiste el vicepresidente y consejero de Turismo.

Geoparque

El proyecto aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo para Andalucía permitirá el desarrollo turístico y económico de 47 municipios del Norte de Granada, los que conforman el Geoparque y que afectan a las comarcas de Baza, Guadix-Marquesado, Huéscar y los Montes. Se trata de uno de los paisajes naturales más singulares y menos alterados por la acción humana dentro del continente europeo. Sus particulares características geológicas no sólo han configurado el paisaje semidesértico más meridional de Europa sino que fue reconocido como Geoparque mundial por la Unesco en julio de 2020.

Está previsto que genere 250 empleos directos y permitirá la conservación y preservación del espacio medioambiental de los recursos naturales y paisajísticos que se explotarán mediante un turismo sostenible.

Se va a mejorar la dotación de los seis centros de la zona y también se van a digitalizar los quince equipamientos públicos además de habilitar 348 kilómetros de rutas y senderos ecoturísticos.

La filosofía de este proyecto es similar a los otros 87 que se han presentado ante la Secretaría de Estado de Turismo. Los ayuntamientos han elaborado propuestas más o menos innovadoras para optar a estos fondos del Estado y reactivar el sector en sus respectivas localidades. No se trata sólo de propuestas de turismo de sol y playa sino también de turismo cultural y de interior . Porque una de las claves es romper la estacionalidad turística y captar visitantes en cualquier época del año.

Un objetivo estratégico sobre todo en este 2021 cuando el sector está comprobando que el verano no resolverá los problemas de viabilidad económica que ha causado el coronavirus. Sólo extendiendo la temporada, también potenciando nuevas propuestas para atraer visitantes, se podrá recuperar la rentabilidad del pasado.