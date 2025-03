Juanma Moreno, a Pedro Sánchez: «Estamos exhaustos, necesitamos más dinero»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a Pedro Sánchez que su Gobierno busque una fórmula para anticipar los fondos de la Unión Europea que no van a llegar a España ante de junio de 2021. «Nosotros necesitamos esos recursos como agua de mayo porque las empresas y los autónomos nos están esperando. El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado que va a hacer un esfuerzo pero la verdad es que necesitamos recursos y dinero porque estamos poniendo todo lo que tenemos en el Educación y Sanidad y estamos exhaustos, no tenemos más dinero».

El presidente andaluz ha afirmado que su Gobierno está trabajando ya en la redacción de los proyectos que podrían captar esos fondos europeos y que la previsión es que estén todos terminados a finales de año. «Tenemos muchas incertidumbres, no sabemos cómo se va repartir el dinero . El presidente del Gobierno nos ha dicho que se reúne con la UE el 15 de octubre para clarificar estos criterios. Estaremos esperando aunque agradezco a Sánchez su disposición».

Juanma Moreno ha puesto el énfasis en la recuperación económica de Andalucía «con permiso de la situación sanitaria que es lo más urgente» y por ello ha pedido un impulso a la iniciativa público-privada , mediante la modificación de la denominada «tasa de descuento», una norma nacional que limita estas inversiones, algo para lo que Sánchez ha sido receptivo y se iniciarán conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda de Andalucía. «He dado orden al consejero de Hacienda para que se ponga a trabajar ya con el ministerio».

Inicio del curso

El incio del curso escolar también ha copado una buena parte de los debates de la Conferencia de Presidentes que ha sido telemática. En este sentido, el presidente andaluz ha reclamado u n criterio común sobre el absentismo en las aulas ya que «no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas» ante esas situaciones.

Moreno ha señalado que este comienzo de curso escolar es el más complejo de los últimos cuarenta años y «si queremos generar confianza tenemos que actuar con unidad ya que lo que más incertidumbre puede generar es que no haya igualdad de acción entre las comunidades autónomas».

Tono cordial

El presidente andaluz ha destacado el tono cordial en el que se ha desarrollado la Conferencia de Presidentes, «problablemente el más suave de todas las que se han celebrado» y ha pedido consenso y acuerdo entre todos para transmitir tranquilidad a los ciudadadanos en esta etapa «que no sabemos cuánto va a durar. He pedido a los presidentes autonómicos no buscar culpables y preservar el mejor clima posible entre los Gobiernos y evitar la división».

En este sentido, el presidente andaluz ha usado una frase del presidente Pedro Sánchez, «los acuerdos transmiten tranquilidad a los ciudadanos» , y en este sentido ha querido también decir a los andaluces que aunque la situación sanitaria es delicada, no es alarmante.

«Seis meses después, el Covid sigue entre nosotros . No lo vamos a derrotar hasta que no tengamos una vacuna aunque podría estar para principios año que viene, según nos traslada el Ministerio de Sanidad pero quiero t rasladar un mensaje de tranquilidad y confianza porque somos la comunidad más poblada, con un 20% y hemos tenido un 7% contagios, 5% fallecidos y 5% UCI».