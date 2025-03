Andalucía adelanta a diciembre la vacunación del Covid-19 con 195.000 dosis

Antes de que suenen las campanadas de Nochevieja, Andalucía va a poner las primeras vacunas contra el Covid-19. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo , ha informado este martes de que se va adelantar seis días el inicio de la campaña de inmunización , toda vez que la UE ha anunciado que los plazos se van a anticipar, según la información que le ha trasladado el Ministerio de Sanidad a la comunidad autónoma.

La Junta de Andalucía espera que «inmediatamente» después de Nochebuena llegue a Andalucía la primera remesa de 195.000 dosis elaboradas por el laboratorio de Pfizer y BioNTech.

Preguntado por el volumen total de vacunas que prevé recibir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz, Bendodo ha indicado que «pedimos vacunas suficientes para esta primera oleada masiva» y confía en que progresivamente «puedan ir viniendo» más. « Esperamos que el reparto sea en base a criterios de población », a diferencia de lo que ocurrió con los fondos Covid, siguiendo la regla aplicada a nivel europeo para la distribución de vacunas entre los países de la UE. «Es necesario un reparto justo y en Andalucía viven 8,5 millones de españoles», ha puntualizado.

Bendodo ha especificado que los primeros en ser inmunizados serán los ancianos que viven en las residencias de mayores y sus cuidadores , seguidos de los sanitarios que trabajan en la primera línea de fuego en los hospitales y centros de salud durante la pandemia, el resto de profesionales sanitarios y, en cuarto lugar, las personas dependientes.

Desde la Junta han recordado que son necesarias dos dosis de la vacuna con una separación de 21 días entre ellas, por lo que ha calculado que en la tercera semana de enero se podría suministrar la segunda y finalizar por tanto la vacunación para este primer colectivo considerado de riesgo. Andalucía ya realizó una compra centralizada de 25 millones de jeringas especiales para la vacunación, diez millones de ellas con una aguja fija. Son de las más avanzadas del mercado para «eliminar el espacio muerto» con el fin de aprovechar al máximo la dosis, ha detallado.

Se adelanta unos días el calendario previsto. El ministro de Sanidad, Salvador Illa , informó el pasado lunes de que «a partir del 4 o del 5 de enero» comenzará la vacunación contra el Covid en España. Ese plazo se puede acortar porque la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobará la inmunización el próximo 23 de diciembre, y no el 29, como estaba previsto, según ha confirmado el Ministerio a la Junta.

Las inyecciones se van a almacenar en los centros de Bidafarma en Sevilla y Granada, para distribuirse desde allí hacia el resto de Andalucía a través de contenedores con equipos de ultracongelación. El acuerdo suscrito con el Servicio Andaluz de Salud estipula que Bidafarma se encarga, de manera gratuita, de la recepción y almacenamiento de las dosis de Pfizer a una temperatura mínima de hasta 80 grados bajo cero, y de las de Moderna, que no precisan temperaturas tan gélidas. La custodia y vigilancia corre a cargo de la Policía Autonómica.

Preparativos con Bidafarma

El único camino para regresar a la vida anterior al coronavirus pasa por una vacuna. Y eso no sucederá antes del verano de 2021. Todavía no se conocen los detalles del plan de inmunización, ni tampoco el «día D» que empezará la campaña. No obstante, Andalucía ya trabaja en los preparativos para recibir las primeras dosis de las vacunas fabricadas por Pfizer y BioNTech en los primeros días de enero, a las que se sumarán luego las de Moderna.

La idea es que finalizada la primavera el 70% de la población andaluza esté vacunada contra el Covid, conforme vayan llegando las dosis. Hasta entonces, continuarán las medidas preventivas.