Nuevas reglas de entrada y salida al puerto para los 1.400 buques pesqueros de Andalucía

Los 1.407 buques pesqueros que operan en la comunidad autónoma están de estreno, porque desde finales de este octubre rigen nuevas normas para su actividad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el día 29 del mes pasado una orden ... para afinar sus jornadas laborables y los horarios de salida y de entrada a los puertos en los que tienen su base.

Noticia Relacionada Las industrias pesqueras andaluzas alcanzan un volumen de negocio de 625 millones de euros ABC de Sevilla El consejero de Pesca aplaude la constitución de la I Federación Andaluza de Industrias Pesqueras, que producen ahumados, salazones, conservas, congelados, semiprocesados y procesados

La regulación en cuestión tiene por objetivo fijar la aplicación en Andalucía del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. Esta norma estatal establece pautas comunes de ordenación y gestión de la actividad de los buques censados en las modalidades de arrastre de fondo, cerco y artes menores que ejerzan su actividad pesquera en aguas exteriores de los caladeros nacionales Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz y Mediterráneo, así como en el palangre de fondo que operen en aguas exteriores de los caladeros nacionales Cantábrico y Noroeste o Mediterráneo; y en las modalidades de volanta y de rasco que ejerzan su actividad pesquera en aguas exteriores del caladero nacional Cantábrico y Noroeste.

El fin, señala el Real Decreto, es «mejorar la capacidad extractiva al estado de los recursos pesqueros y asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad pesquera» y dar más flexibilidad a la actividad.

Coordinación

La norma general en todos los puertos de España se resume en que el periodo autorizado para ejercer la pesca para todas las artes y modalidades pesqueras será de cinco días de actividad por semana para cada buque, «independientemente del caladero en que faene, debiendo ser determinado por regulación autonómica el inicio y final de la semana».

Dada esta nueva regulación del esfuerzo establecida en la normativa estatal para todas las modalidades y caladeros nacionales, es necesario adaptar las jornadas y horarios de las distintas modalidades de pesca y marisqueo que se desarrollan en Andalucía, «de modo que se recojan las particularidades del esfuerzo pesquero en una nueva orden, teniendo en cuenta que esas adaptaciones deberán ser coherentes con la normativa básica estatal en materia de ordenación del sector pesquero, así como con los niveles máximos de esfuerzo establecidos», añade la orden autonómica que ha publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

«Por otro lado, también es oportuno reducir la dispersión normativa que existe al respecto y que actualmente se encuentra recogida en varias órdenes, procediendo en la nueva regulación normativa a la derogación de las órdenes hasta ahora publicadas», agrega.

Explotación comercial

En la actualidad, Andalucía tiene 1.407 buques pesqueros dedicados a la explotación comercial de los recursos biológicos marinos inscritos en el Registro de Flota Pesquera de Andalucía, de los cuales 740 buques faenan en las aguas del caladero del Golfo de Cádiz y 637 buques en las aguas del caladero Mediterráneo. Ocho operan en aguas de Portugal y 22 buques congeladores lo hacen en aguas internacionales de terceros países.

Por modalidades destaca por número de buques la flota de artes menores (944), seguida de la flota dedicada al arrastre de fondo (244), la flota de cerco (146), la de palangre de superficie (35), la de arrastreros congeladores en aguas internacionales (22) y, por último la flota de palangre de fondo (ocho embarcaciones). Dentro de los buques de la modalidad de artes menores están incluidos los marisqueros dedicados a la captura de moluscos bivalvos, cefalópodos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos.

Pesca del atún de la costa de Cádiz ARCHIVO

El detalle de las zonas de pesca de Andalucía es el siguiente. Los barcos que operen en el caladero del Golfo de Cádiz en la categoría de arrastre podrán estar activos de lunes a viernes y tendrán descansos obligatorios los sábados y los domingos; el horario de salida y entrada al puerto será de lunes a viernes a partir de las 03.00 horas y hasta las 21.00. En la zona del caladero del Mediterráneo quienes pesquen en arrastre conocen los mismos días laborables, y el horario de acceso o partida del puerto será de lunes a viernes entre las 06.00 y las 18.00 horas.

Las embarcaciones podrán trabajar de lunes a viernes con franjas de acceso y partida al puerto más flexibles

En la modalidad de cerco en el Golfo de Cádiz, las embarcaciones podrán ejercer su actividad de lunes a viernes, con la excepción de que les está permitida la salida de su base en la marea del domingo al lunes, siempre que lo hagan a partir de las 22.00 horas. Esta norma fija también la actividad del cerco en el Mediterráneo.

De su lado, los barcos que se dediquen a las artes menores de enmalle y anzuelo en el Golfo de Cádiz tienen vía libre de lunes a viernes, con el requisito añadido de que la entrada y la salida del puerto será a partir del mediodía. Para el enmalle y el anzuelo en el Mediterráneo la llegada y la partida del puerto será desde las 03.00 horas hasta las 19.00 de lunes a jueves, y el viernes de las 03.00 a las 17.00; el domingo, la salida es a partir de las 10.00 con el fin de que tengan tiempo de calar las artes de pesca.

De su lado, las artes del sardinal, la botinera y la pesca del calamar con anzuelo en el litoral mediterráneo de las provincias de Almería y Granada pararán los sábados y los domingos y el horario de salida y de entrada a la base portuaria está fijada de lunes a viernes entre las 17.00 y las 09.00 horas, sin perjuicio de que la partida se adelante a la marea del domingo al lunes, pero siempre a partir de las 15.00.

Estrecho

La pesca del atún rojo en el Estrecho tendrá por entrada y salida del puerto el horario de 08.00 a 00.00 horas de lunes a viernes, y la modalidad de la voracera en el mismo caladero disfrutará de la franja de operación en el puerto de 00.00 a 18.00 horas. Además, las artes menores de trama para pulpo en el Golfo de Cádiz dejarán o se aproximarán a sus bases de lunes a viernes entre las 00.00 y las 18.00 horas, mientras que el horario de esta modalidad en las aguas del Mediterráneo se fija de 02.00 a 18.00 horas.

Cuestión aparte es la norma para las flotas que operan al amparo del acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa, que no tendrán que respetar los periodos de descanso establecidos para las aguas del Golfo de Cádiz, siempre que durante los siete días de la semana estén faenando solo en aguas comunitarias dentro de la Zona Económica Exclusiva de Portugal y salvo que algún acuerdo bilateral determine lo contrario.