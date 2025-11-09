Suscríbete a
ABC Premium

REGULACIÓN

Nuevas reglas de entrada y salida al puerto para los 1.400 buques pesqueros de Andalucía

Los 1.407 barcos que faenan en la comunidad asimilan sus horarios de actividad a la regla de toda España

Las industrias pesqueras andaluzas alcanzan un volumen de negocio de 625 millones de euros

Un barco en el puerto de Barbate
Un barco en el puerto de Barbate archivo
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los 1.407 buques pesqueros que operan en la comunidad autónoma están de estreno, porque desde finales de este octubre rigen nuevas normas para su actividad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el día 29 del mes pasado una orden ... para afinar sus jornadas laborables y los horarios de salida y de entrada a los puertos en los que tienen su base.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app