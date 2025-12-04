La moda andaluza se rinde ante Victorio & Lucchino, sus diseñadores más emblemáticos

Hablar de moda en Andalucía pasa de forma obligada por la mención de Victorio & Lucchino. Por ello, coincidiendo con los 40 años del desfile de los sevillanos en Nueva York, la Fábrica de Artillería de Sevilla ha sido el escenario elegido por la Consejería ... de Cultura para rendir homenaje a la moda y a sus diseñadores más emblemáticos con un desfile retrospectivo.

Más de 78 trajes, 52 de ellos de colecciones antiguas se exhibieron el miércoles por la noche en un desfile que supone el colofón a la exposición «La moda andaluza de siglo XXI» que lleva varias semanas en Sevilla organizado por la Consejería de Cultura, ahora empeñada en promocionar la moda andaluza.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que presidió el desfile, recordó que ellos son «los grandes maestros, los que abrieron el camino y los primeros internacionales que situaron la moda andaluza fuera de nuestro país alcanzando un gran éxito».

La consejera destacó el éxito de la exposición Artillería de Moda de Autor y se ha mostrado satisfecha por la celebración del desfile con el que se rinde homenaje a estos diseñadores considerados «un referente» de la moda andaluza.

Ha sido una cita que ha llenado la Fábrica de Artillería. Más de 350 invitados han estado presente en un desfile retrospectivo en el que se han exhibido 78 diseños, 52 de ellos de colecciones anteriores. Tonos rosas, amarillos y blancos han predominado en los colores de las colecciones, todas ellas elaboradas con delicados y suaves tejidos.

«Ellos son los grandes maestros, los que abrieron el camino y los primeros diseñadores internacionales» Patricia del Pozo Consejera de Cultura

Ha habido tul, gasas, plumas y los encajes característicos de estos modistos que un día conquistaron también la gran manzana. Sin faltar las transparencias, entre los tonos se han visto negros con toques grises ahumados y beige plata empolvada de los diseños antiguos que contrastan con el colorido de su última colección, denominada 'Flapper's Dream' y que presenta una amplia paleta que va desde tonos pasteles, pasando por verdes y terracotas, al morado, azul noche y dorados. Así hasta un total de 78 diseños, que son los que se mostraron.

Un público entusiasmado, entre el que se encontraban algunas caras de la aristocracia sevillana como Luna Medina, la hija del Duque de Segorbe, ha presenciado el homenaje de la Junta a los diseñadores andaluces más emblemáticos. Los creadores se mostraron entusiasmados por el éxito del desfile que supone la confirmación de que ellos, además del éxito internacional, sí que son profetas en su tierra.

Con esta exposición, la Consejería de Cultura y Deporte pretende resaltar el papel de precursores que desempeñaron en la comunidad autónoma los sevillanos en la internacionalización de la moda, que durante su carrera han mostrado sus diseños en las más prestigiosas pasarelas de Milán, París y Nueva York.

Además, esta firma encarna los valores de creación, trabajo artesanal, calidad de los tejidos e inspiración andaluza que dan cuerpo a las expresiones más apreciadas de la moda andaluza y que comparten con los diecinueve diseñadores de las ocho provincias seleccionados para la exposición 'Lux' que se puede ver en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Victorio &Lucchino saludan al final del desfile María Guerra

La muestra que se exhibe en la Fábrica de Artileria exhibe el gran momento que vive la moda andaluza, a través de nuevas creaciones realizadas especialmente para la cita y que renuevan la imagen de la moda de Andalucía en este campo, con diseños inspirados en aspectos que van del paisaje a la literatura, pasando por la artesanía, la arquitectura o el folklore, primando el uso de materiales sostenibles y responsables con el medio ambiente, capaces de unir tradición y modernidad. El discurso expositivo presenta a la moda como embajadora universal de Andalucía, al aunar arte, cultura y negocio. De hecho, la moda andaluza genera más de 9.000 empleos y mueve unos 500 millones de euros.