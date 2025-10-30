La ministra de Sanidad vincula el error en los cribados a la «privatización» del servicio público

La ministra de Sanidad Mónica García ha bajado a Andalucía en plena refriega con los profesionales sanitarios, muy críticas con las políticas de a la que califican como la peor ministra de la Sanidad de la historia.

García ha aprovechado su visita a Andalucía ... para reunirse con Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla. Una de tantas organizaciones que cada día piden cita con la titular del ramo, pero que ha adelantado por la izquierda al resto al ser el principal ariete de la oposición contra el Ejecutivo de Juanma Moreno. En la puerta se quedaron, sin atención, los técnicos profesionales sanitarios que protestaban por sus «indignas» condiciones en el acceso a la delegación de Gobierno, en la plaza de España.

La ministra fue uno de esos altavoces gubernamentales que se encargó de expandir el bulo de que la Junta había borrado las mamografías, que las había hecho desaparecer, cuando sólo se había registrado la caída de la aplicación de Clic Salud y por ello no se podía acceder a los informes.

La ministra de Sanidad culpa a la «privatización»

PSOE y Sumar, aquí dentro de la coalición Por Andalucía, han optado por politizar las reclamaciones de las mujeres afectadas por los errores de comunicación en el cribado del Cáncer de Mama, que afecta a 2.317 personas. Por ello, García ha tenido una reunion antes con la presidenta de Amama, Ángela Claverol, que con el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Tras la cita, ha atendido a los medios de comunicación, donde ha agradecido la valentía de «estas mujeres» por denunciar esta «negligencia».

La ministra insiste en que no se trata de un error, sino un fallo sistémico consecuencia de las políticas del Partido Popular. «En la privatización de la Sanidad pública, han privatizado tantos servicios, la han fraccionado de tal manera que han perdido el control».

Por ello, desde la Junta no tienen respuesta a «¿por qué no han llegado esas cartas?» a las mujeres afectadas.

Como médica también ha declarado que «nunca» ha visto «una prueba médica sin firmar». Y avisa de acciones legales porque desde el Gobierno de España quieren «llegar hasta el final».

Críticas a Mónica García

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la reunión que ha mantenido este jueves con la asociación Amama. «Viene a hacer campaña sobre un tema en el que no tiene competencias».

Así lo ha manifestado Antonio Sanz en su intervención en la comisión parlamentaria en relación sobre los problemas reconocidos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El consejero andaluz de Sanidad se reunió este pasado miércoles con Amama, un encuentro --el primero entre ambas partes después de que el Gobierno andaluz se hubiese lamentado de las sucesivas negativas de esta asociación a reunirse con ellos-- que calificó de «largo y fructífero».