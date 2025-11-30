Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

Una marcha de la Plataforma 4D reivindica que «sin sanidad, ni educación, ni hay autonomía ni igualdad»

Concluye su recorrido ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía

Numerosas participan en la manifestación por el 4D como «Día Nacional de Andalucía»
La marcha que ha organizado este domingo en Sevilla la Plataforma 4D, reivindicativa de la movilización que protagonizó el pueblo andaluz en demanda de la autonomía política el 4 de diciembre de 1997, ha concluido su recorrido ante el Palacio de San Telmo, sede ... de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

