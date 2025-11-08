La Virgen que resurgió del mar tras 5.000 días cubierta de conchas une fe y belleza en la exposición 'Gratia Plena' de Antequera

Una Virgen marcada por la sal y las conchas, rescatada del fondo del mar y devuelta al rostro por la mano de una artista, guía al visitante por un recorrido donde materia y fe se tocan. ... Es la antigua Virgen del Carmen de los submarinistas, una escultura en piedra caliza que durante casi 5.000 días permaneció sumergida en las aguas de Málaga. Allí, el mar fue creando sobre su cuerpo un apósito de moluscos y vida marina, transformándola en una imagen a medio camino entre lo natural y lo sagrado. Esta pieza se convierte en la puerta de entrada perfecta para 'Gratia Plena', la muestra que articula todo este relato de belleza recobrada.

La imagen fue colocada en 1981 por la asociación de submarinistas de Málaga en una hornacina submarina frente al litoral y permaneció allí hasta 1994, unos 4.730 días de inmersión casi ininterrumpida. Nació como gesto de devoción marinera y acabado convirtiéndose en un icono local: una talla que el mar fue forrando de conchas, algas y cal, hasta darle ese aspecto de reliquia resurgida. La pieza que hoy se muestra es, por tanto, memoria de una práctica devocional muy malagueña y testimonio de cómo la naturaleza puede intervenir en una obra religiosa hasta volverla irrepetible.

«El mar modela lo que el ser humano había creado y, después, la artista devuelve el rostro y las manos», explica el comisario de la exposición, Eduardo Nieto, que interpreta esta obra como «una metáfora de gracia y renacimiento». La pieza, restaurada por Conchi Quesada, se ha convertido en el eje simbólico de la muestra que el Museo de Arte de la Diputación de Antequera mantiene abierta hasta el 26 de enero.

Nieto subraya que la escultura «no solo conmueve por su historia de inmersión, sino también por la construcción plástica que genera la vida marina adherida». La intervención de Quesada, devolviendo la fisonomía al Niño y a la Madre, establece «un diálogo de tiempos: lo que el mar dejó y lo que la mano devuelve». En esa dualidad entre la fuerza de la naturaleza y el gesto humano se resume, según el comisario, el espíritu de la exposición: «naturaleza y ser humano, agua y piedra, memoria y presente».

Junto a la Virgen del Carmen, el recorrido incluye una Inmaculada en madera policromada y una figura de inspiración marina modelada en arcilla, que amplían la mirada escultórica de la autora. A partir de ahí, el itinerario avanza hacia las grandes composiciones históricas de la Semana Santa malagueña: retratos del Cautivo, el Rico o la Expiración, entre otras devociones que Quesada ha plasmado en su trayectoria como cartelista. «El visitante encontrará imágenes que han servido para anunciar salidas procesionales, con esa mezcla de oficio y emoción popular», apunta Nieto.

La exposición 'Gratia Plena' del Museo del Arte de la diputación de Antequera Diputación de Málaga

Las obras, de formato amplio y trazo minucioso, condensan la mirada de una artista que ha trabajado para hermandades dentro y fuera de la provincia. «Nos interesaba reconocer una trayectoria larga y de alto nivel, con encargos que van más allá de Málaga y que muestran una fe expresada desde la belleza plástica», señala el comisario. En su opinión, ese cruce entre devoción y técnica permite que la muestra funcione «para el cofrade y para el público general».

Solo tras recorrer este universo de imágenes devocionales aparece el otro rostro de Quesada: el de la copista del Museo del Prado, oficio que desempeña desde 2014 y que la convierte en la única mujer andaluza en ese grupo selecto de artistas acreditados por la pinacoteca nacional.

Nieto explica que el primer bloque de la exposición rinde homenaje a esa faceta y reúne tres recreaciones recientes: La Anunciación de Fra Angelico, El dios Marte de Velázquez y el Perro semihundido de Goya. «Es un guiño a un oficio exigente, donde la técnica y la memoria del museo dialogan con la mano contemporánea», comenta.

En esa sección se percibe la precisión de una pintora que trabaja «sin dibujo previo», capaz de trasladar la espiritualidad de los maestros al presente. Entre las obras de inspiración simbólica destaca 'Un canto a la vida', un óleo construido en torno a una cepa de vid de la que brotan hilos de savia en forma de lágrimas.

El comisario insiste en que la exposición «no es exclusivamente religiosa», sino que se abre a lecturas sobre la creación y el oficio artístico. «Permite leer a Quesada en toda su amplitud: desde la disciplina del Prado hasta la imaginación simbólica», explica. En ese sentido, la muestra trasciende el ámbito cofrade para dialogar con la historia del arte y con el paisaje interior de Andalucía.

Nieto invita a recorrer la exposición «con calma, del detalle al conjunto», convencido de que cada pieza «revela un eco de Málaga y un reflejo universal». En su planteamiento curatorial, la belleza actúa como «puente hacia la devoción y la contemplación», sin imponer etiquetas.

La Virgen que resurgió del mar encarna el sentido profundo de esta exposición y se erige en símbolo de la unión entre naturaleza, arte y espiritualidad. La escultura, marcada por la huella del agua y restaurada por la mano humana, recuerda que la fe, como la belleza, también puede resistir la erosión del tiempo y volver a la luz cuando todo parecía perdido. En Antequera, su presencia no solo conmueve al creyente, sino que invita al espectador a contemplar cómo el arte convierte la materia en esperanza y transforma la memoria en revelación.