Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

La Virgen que resurgió del mar tras 5.000 días cubierta de conchas une fe y belleza en la exposición 'Gratia Plena' de Antequera

La muestra reúne veinticuatro creaciones de la artista granadina Conchi Quesada, entre ellas la antigua imagen del Carmen de los submarinistas, restaurada tras 13 años bajo el agua

Imagen de la Virgen rescatada del fondo del mar en la exposición 'Gratia Plena'
Imagen de la Virgen rescatada del fondo del mar en la exposición 'Gratia Plena' Diputación de Málaga
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una Virgen marcada por la sal y las conchas, rescatada del fondo del mar y devuelta al rostro por la mano de una artista, guía al visitante por un recorrido donde materia y fe se tocan. ... Es la antigua Virgen del Carmen de los submarinistas, una escultura en piedra caliza que durante casi 5.000 días permaneció sumergida en las aguas de Málaga. Allí, el mar fue creando sobre su cuerpo un apósito de moluscos y vida marina, transformándola en una imagen a medio camino entre lo natural y lo sagrado. Esta pieza se convierte en la puerta de entrada perfecta para 'Gratia Plena', la muestra que articula todo este relato de belleza recobrada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app