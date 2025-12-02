Suscríbete a
Violan a una mujer en Manilva tras drogarla en una playa

La víctima fue sometida a varias exploraciones médicas que desveló evidencia de la agresión sexual

Hay detenidas cuatro personas: dos por la agresión y otras dos por encubrimiento

La Guardia Civil se hizo cargo dela investigación Archivo
J. J. Madueño

Málaga

Se despertó desnuda y seminconsciente en la playa en Sabinilla en el municipio de Manilva. En ese momento supo que había sido drogada y violada. Agentes del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia ... Civil de Málaga han detenido a dos varones por la supuesta agresión sexual cometida sobre una mujer. Además a otros dos por encubrimiento.

