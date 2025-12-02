Violan a una mujer en Manilva tras drogarla en una playa

Se despertó desnuda y seminconsciente en la playa en Sabinilla en el municipio de Manilva. En ese momento supo que había sido drogada y violada. Agentes del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia ... Civil de Málaga han detenido a dos varones por la supuesta agresión sexual cometida sobre una mujer. Además a otros dos por encubrimiento.

La víctima denunció ante la Guardia Civil en Manilva el pasado día 30 de septiembre. Narró que cómo se había despertado en la playa, así como el aturdimiento y la sospecha de haber sufrido una agresión sexual. Debido a la relevancia del hecho, los agentes pertenecientes al EMUME de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga se desplazaron al lugar para auxiliar a la víctima.

Al llegar los agentes a entrevistarse con ella, la mujer se encontraba bloqueada. Según la Guardia Civil estaba en un gran estado de nerviosismo y ansiedad. La víctima tuvo que ser tranquilizada por los investigadores, antes de ser trasladada a un centro sanitario para ser asistida.

Allí los doctores le aplicaron el protocolo establecido para estos casos, que consiste en una exploración para ver restos de una posible agresión sexual. Al mismo tiempo se recogen muestras y se hacen analíticas para buscar algún tipo de droga en la sangre.

Tras la atención médica y los exámenes pertinentes para el parte médico que pudiera acreditar lesiones y evidencias de una posible violación, la víctima interpuso la denuncia. Ésta fue añadida a las numerosas gestiones y toma de declaraciones que ya habían realizado los investigadores para tratar de aclarar los sucedido.

Las pruebas médicas realizadas afianzaban que no hubo consentimiento en la relación sexual por parte de la víctima. Además, demostraron que se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química.

Con esos indicios, los agentes siguieron realizando numerosos análisis de la información recabada. Así pudieron concretar la participación de dos varones en los hechos. Finalmente, a partir de varias diligencias en el lugar de los hechos, lograron sus identidades poco tiempo después.

Con todas estas pruebas, los investigadores, previa autorización de la Autoridad Judicial, realizaron registros domiciliarios en la vivienda de los dos individuos. Allí se halló la ropa que vestían cuando cometieron el hecho delictivo.

Por tal motivo, se procedió a la detención de estas dos personas por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual. De igual manera, los investigadores detuvieron a otras dos personas por el encubrimiento de los hechos.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial que decretó medidas de protección para la víctima. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo EMUME de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Estepona.