Tres detenidos por el incendio de Pujerra, que se originó por unos trabajos con maquinaria pesada

La Guardia Civil de Málaga, a través del Seprona, ha procedido este martes a la detención de tres hombres por una presunta imprudencia grave en relación con el incendio en Sierra Bermeja desde el pasado miércoles. Los tres arrestados están a disposición del juez para cuando los llame, que deberá decidir sobre ellos. Los tres trabajadores en la finca donde se originó el fuego fueron arrestado, llevados antes los investigadores, dónde les tomaron declaración. Luego fueron enviados a casa a la espera de ser citados por el juez cuando lo estime en base a las diligencias que le serán remitidas.

Unos trabajos con maquinaria pesada fueron los que ocasionaron el último incendio en el municipio de Pujerra. El subdelegado del Gobierno confirmó los tres arrestos, de los que sería trabajadores de la finca La Resinera, que estarían empleados en la zona con dicha maquinaria pesada. La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ya avisó este martes también que estas labores se habrían hecho «en circunstancias inapropiadas» para las condiciones existentes . Cabe recordar que, desde el pasado 1 de junio, Andalucía está en periodo de alto riesgo de incendios y se deben extremar las precauciones en el campo.

El fuego se originó sobre las 15.00 horas del pasado miércoles en una propiedad del Banco Exterior Libio, que se extiende a lo largo de 7.200 hectáreas entre Pujerra, Júzcar y Benahavís en plena Sierra Bermeja. En este último municipio de la Costa del Sol es donde tuvo más afección el fuego con el desalojo de vecinos. En las primeras horas de extinción del fuego, el dispositivo de Emergencias tuvo que d ecretar el desalojo de más de 2.000 vecinos de Benahavís , así como de urbanizaciones del entorno y el Velerín Alto de Estepona.

Además, tres bomberos forestales del Infoca resultaron heridos en las primeras aproximaciones al virulento fuego. Dos fueron dados de alta al día siguiente. El tercero, que se encontraba más grave también ha sido dado de alta en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla para que se recupere en casa de las quemaduras de segundo grado que sufrió.

Con eso en el horizonte y mientras los efectivos del Infoca siguen luchando contra las llamas en Sierra Bermeja, este pasado lunes, una vez que las condiciones meteorológicas lo permitieron, los agentes de medio ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales pudieron acceder al paraje del primer foco del fuego para confirmar esta hipótesis. Los investigadores concluyeron, según la Fiscalía, que el origen estaba en una imprudencia .

Desde un principio se sospechó que, en esta ocasión, no era obra de un pirómano. Fuentes cercanas a las investigación consultadas por ABC explican que no se daban los indicios que van con este tipo de autoría de los incendios. Aunque sí se podrían dar por las condiciones climáticas de elevada temperatura, terreno escarpado y vientos fuertes, no cuadraba por la hora. Pese a esto, se han llegado a calcinar más 3.500 hectáreas . El fuego está estabilizado, pero no controlado.

No es obra de un pirómano

El fuego se originó a las 15.00 horas, cuando los efectivos del Infoca podían actuar , sobre todo era una ahora que permitía, con las horas de sol actuales, un ataque prolongado de los medios aéreos. Tampoco hacía sospechar de un pirómano la fecha. En estos momentos la vegetación aún tiene buenas condiciones de humedad . Los propios responsables de extinción reconocieron a ABC que la columna de humo blanco era por las partículas de agua en la vegetación y que, en meses donde hay sequedad sería negro.

La Fiscalía explica que el incendio no guarda, ni por su naturaleza ni por su autoría, ninguna relación con el producido el año pasado en el mismo paraje . En aquella ocasión sí que fue obra de un pirómano, que llegó a calcinar 10.000 hectáreas y costó la vida a un bombero forestal durante las labores de extinción.

El comunicado firmado por propio fiscal explica que esa investigación sigue bajo secreto de sumario, sometida a control judicial, y que la investigación continúa activa. Desde la Fiscalía de Medio Ambiente se explica que ya se advirtió en hace un año que era una investigación extremadamente compleja, al tratarse de un incendio intencionado en el que el autor tomó todo tipo de precauciones para evitar ser descubierto.