Se refugia en una iglesia de Marbella con dos cuchillos tras apuñalar a un hombre

El herido fue apuñalado en el abdomen con una de las armas blancas que portaba el agresor

Momento de la detención en Marbella
Momento de la detención en Marbella
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Marbella

La Policía Nacional ha detenido a una hombre en la iglesia Divina Pastora de Marbella. El sujeto se refugió en el templo con dos cuchillos de grandes dimensiones. Momentos antes había apuñalado a otro en el abdomen. En esta parroquia fue reducido y arrestado. ... Los hechos se han producido sobre las 15.30 horas.

