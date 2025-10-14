Se refugia en una iglesia de Marbella con dos cuchillos tras apuñalar a un hombre

La Policía Nacional ha detenido a una hombre en la iglesia Divina Pastora de Marbella. El sujeto se refugió en el templo con dos cuchillos de grandes dimensiones. Momentos antes había apuñalado a otro en el abdomen. En esta parroquia fue reducido y arrestado. ... Los hechos se han producido sobre las 15.30 horas.

El detenido de 59 años se refugió en la iglesia porque era conocido por el párroco, ya que solía acudir habitualmente a este templo. El sacerdote, tras ser alertado por la Policía, intentó calmar al hombre, que se arrodilló con los dos cuchillos en la mano.

Ante la presencia de los policías, arrojó uno de los cuchillos al suelo y, con el otro intentó autolesionarse. No llegó a conseguirlo. Antes de que pudiera herirse fue reducido con una descarga de una pistola táser que llevaban los agentes que intervinieron.

El herido, de 60 años, fue asistido en el lugar por los servicios sanitarios, presentando un pronóstico leve. El agresor, por su parte, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales para tomarle declaración antes de su pase a disposición judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.