Puente anuncia 1.500 millones para aumentar la capacidad del aeropuerto de Málaga

El ministro Óscar Puente ha puesto cifra y calendario a la ampliación del Aeropuerto-Costa del Sol: 1.500 millones de euros para elevar la capacidad de 30 a 36 millones de pasajeros y modernizar pistas, plataformas y accesos. «Málaga no puede quedarse sin techo de crecimiento; vamos a doblar la superficie de la actual terminal», ha asegurado durante su intervención en el coloquio organizado este jueves 24 de julio por Diario SUR, cabecera de Vocento. El estudio de Aena para extender el aeropuerto contempla casi duplicar la superficie actual del área terminal, que pasaría de 80.000 metros cuadrados a 140.000.

El proyecto, que se integrará en el DORA III (2027-2031), tiene como objetivos principales adecuar la capacidad a la demanda esperada, mejorar la experiencia del usuario, y abrir nuevas calles de rodaje para mejorar la circulación de los aviones. Además, se pretende reforzar el control de seguridad y de pasaportes a los visitantes que no pertenezcan al espacio Schengen.

Puente defiende que la inversión será «autosuficiente» con las tasas de AENA y que no es necesario la aprobación de los presupuestos generales del Estado para llevarlo a cabo. Además, rechazó la idea de construir un nuevo aeropuerto en Málaga que según el responsable de transportes, «no tendría sentido« y evitaría casos de ciudades como Londres que cuentan hasta con 6 aeropuertos.

Málaga-Costa del Sol es el principal aeropuerto de Andalucía y el cuarto de la red de Aena, y cerró 2024 con cerca de 25 millones de viajeros y 175.000 vuelos, batiendo récords de tráfico. Puente se muestra convencido de las posibilidades de crecimiento del actual aeropuerto, y llama a imitar el modelo de Barajas al concentrar el tráfico en un único aeropuerto bien conectado por carretera y cercanías.

Desde el PP, la presidenta provincial, Patricia Navarro acusa al ministro de llegar «con 1.500 millones bajo el brazo, pero sin un céntimo para arreglar las carreteras que llevan al aeropuerto». La dirigente popular vincula el anuncio al «abandono de la A-7 y la falta de bonificaciones» en la AP-7, y teme que la inversión «se convierta en piedra de toque electoral».

La promesa interminable del tren litoral

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Jiménez, ha reiterado que el anhelado tren litoral de la Costa del Sol «es posible», aunque no lo sitúa en un horizonte cercano. El socialista incluso ha ironizado con la fecha de su puesta en marcha y ha admitido que «será una realidad cuando ya no sea ministro». «Mi obligación es no vender esperanzas vanas; si hay consenso y dinero, el ferrocarril costero se hará, pero se pondrá en marcha en varias fases y yo ya no estaré», ha señalado ante un auditorio dominado por alcaldes del litoral malagueño y representantes empresariales, hartos del colapso crónico de la A-7.

Puente ha defendido una postura más abierta que la que mostraba al inicio de su mandato. Entonces, aseguraba que el tren litoral era «poco menos que imposible» por indicaciones de los servicios técnicos del Ministerio. Ahora, el titular de Transportes justifica su cambio de criterio en informes recientes de la Dirección General de Planificación Ferroviaria y en la necesidad de dar respuesta a una demanda territorial unánime.

El socialista ha explicado que el Ministerio ya licita por 1,2 millones de euros el estudio de viabilidad para extender la vía entre Nerja y Algeciras, con un plazo de 18 meses. Sólo cuando ese informe fije trazado y demanda habrá luz verde al estudio informativo y al proyecto de obra, algo que el propio Gobierno sitúa «como pronto en 2026». El plan inicial del tren litoral se divide en 5 tramos. El primero abarca de Málaga a Fuengirola; el segundo, de Fuengirola a Marbella; el tercero. de Marbella a Estepona; el cuarto, de Estepona a Algeciras; y el quinto, de nuevo desde Málaga hacia Nerja. El ministro ha admitido, no obstante, que los tramos que unen los territorios entre Málaga y Estepona son los más urgentes de poner en marcha debido a la «gran densidad poblacional» de esta zona. Se continuará «en dirección a Campo de Gibraltar» a medida que haya financiación.

Hasta entonces, Puente ha pedido «paciencia» y ha recordado que el túnel del Guadarrama o la Y vasca «tardaron veinte años en completarse». En la Costa del Sol, sin embargo, la paciencia escasea; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha recordado en múltiples ocasiones que Marbella es «la única gran ciudad española sin tren» y advierte: «Cada año de retraso costará más que la obra».

Un puerto más grande

El ministro Óscar Puente ha concretado que el Muelle 8 del Puerto de Málaga recibirá 45 millones de euros para habilitar una explanada neta de 64.000 m² destinada al manejo de graneles sólidos agroalimentarios y al tráfico de vehículos nuevos; la licitación está prevista para el próximo año.

Esta inversión se añade al crecimiento operativo del recinto, que en 2025 se ha situado como «el puerto que más ha crecido» del país, con 480 escalas de buques convencionales y una expectativa de 10.000 vehículos movidos gracias a la consolidación de los servicios de portacontenedores y a la nueva actividad ro-ro.

Sin respuestas para la congestionada A-7

El colapso de la A-7 persiste. El estudio integral licitado a finales de 2024 (1,08 millones) baraja tercer carril, variantes y carriles reversibles entre Torremolinos y Estepona, pero sus conclusiones no llegarán antes de 2026. El ministro, sin embargo, rechaza la idea del tercer carril por el coste, 500 millones, y el tiempo, 15 años, que tardarían en realizar la obra.

Respecto a las bonificaciones de la AP-7, el ministro recordó que el caso de Málaga es singular y no se puede comparar con otros territorios españoles. También defiende que «no basta con levantar el peaje» porque la AP-7 carece de conexiones de corto radio y «beneficiaría a turistas ocasionales antes que a los vecinos»; por ello se estudian también nuevos enlaces.

La popular Patricia Navarro ha lamentado que el ministro «condene a los malagueños a seguir atrapados en los atascos» y llegue con «ocurrencias» tras «siete años de abandono inversor». Navarro exige «medidas de alivio inmediatas», entre ellas bonificar la AP-7, el peaje más caro de España, y duplicar la capacidad de la A-7, reclamos que la Junta y la Diputación malagueña llevan un año trasladando sin éxito al Ministerio.

Por ahora, los hechos se medirán en carriles y peajes: los malagueños aguardan un verano más entre retenciones diarias en la A-7 y un peaje sin rebaja generalizada. El futuro ferrocarril costero «difícil, pero inevitable», seguirá siendo, de momento, un plano sobre la mesa.