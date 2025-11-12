Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz

Un lienzo de color sobre las noches andaluzas: las Leónidas dibujan sus espectaculares estelas durante noviembre

La alta actividad solar provoca la aparición de auroras en puntos como Estepa y Antequera, un fenómeno que se repetirá este miércoles 12 de noviembre

Las auroras boreales que se han dejado ver en Almería: «Una de las tormentas geomagnéticas más potentes del ciclo solar»

Sigue la sesión de control al Gobierno en directo

Espectacular imagen de un meteoro de las Leónidas sobre territorio norteamericano en noviembre del año 2000
Espectacular imagen de un meteoro de las Leónidas sobre territorio norteamericano en noviembre del año 2000 NAsa
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los cielos de Andalucía se preparan para acoger uno de los espectáculos astronómicos más esperados del otoño: la lluvia de meteoros de las Leónidas. Este fenómeno, que alcanzará su máxima actividad la noche del próximo 17 de noviembre, ofrece la oportunidad ... de ver veloces y brillantes destellos cruzando la oscuridad, trazos que a menudo se pueden apreciar en tonos verdes, amarillos, naranjas o incluso rojizos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app