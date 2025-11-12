Un lienzo de color sobre las noches andaluzas: las Leónidas dibujan sus espectaculares estelas durante noviembre

Los cielos de Andalucía se preparan para acoger uno de los espectáculos astronómicos más esperados del otoño: la lluvia de meteoros de las Leónidas. Este fenómeno, que alcanzará su máxima actividad la noche del próximo 17 de noviembre, ofrece la oportunidad ... de ver veloces y brillantes destellos cruzando la oscuridad, trazos que a menudo se pueden apreciar en tonos verdes, amarillos, naranjas o incluso rojizos.

Este colorido no es aleatorio, sino que responde a la «huella química» de la partícula y los gases atmosféricos al desintegrarse a velocidades extremas. Sin embargo, para disfrutarlo, los expertos insisten en la necesidad de buscar enclaves alejados de la contaminación lumínica, como El Torcal de Antequera o Sierra Nevada.

La clave, como en toda observación astronómica, es la oscuridad. Francisco Gálvez, responsable del Aula del Cielo, ha explicado que el primer requisito es «ir a un sitio alejado de un núcleo urbano y buscar la máxima oscuridad del cielo posible». Andalucía, gracias a su orografía, cuenta con localizaciones privilegiadas para esta cita. «Lugares como el Torcal de Antequera, Sierra Nevada, o la Sierra de Cazorla son buenos puntos», ha recomendado Gálvez.

El experto también ha recordado que, aunque la temporada oficial de las Leónidas abarca del 6 al 30 de noviembre, el pico del día 17 será el mejor momento para la observación. Asimismo, ha aconsejado «llevar un buen abrigo, linternas con luz roja, y sillas plegables para sentarse y disfrutar del paisaje». Existe, no obstante, «el riesgo de que haya muchas nubes y dificulte la visibilidad». Desde el Aula del Cielo, ha añadido, «organizamos actividades para que cualquiera entienda y observe los fenómenos que vemos en el cielo».

El rastro del cometa

Popularmente conocidas como «estrellas fugaces», las Leónidas no son estrellas. Su origen se encuentra en el Cometa 55P/Tempel-Tuttle, un cuerpo de hielo y roca que completa una órbita alrededor del Sol cada 33 años, liberando en su camino una densa estela de escombros, polvo y pequeños fragmentos. La «lluvia» ocurre anualmente cuando nuestro planeta, la Tierra, en su propio viaje orbital, atraviesa esta nube de restos.

El término científico para la luz que vemos es meteoro. Se produce cuando una de esas diminutas partículas de polvo (meteoroides) entra en la atmósfera a una velocidad extrema, que en el caso de las Leónidas puede superar los 250.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire es tan intensa que la partícula se comprime, se calienta a miles de grados y se desintegra en un instante, creando el brillante y veloz destello de luz.

Su nombre proviene de su «radiante», el punto aparente del cielo del que parecen nacer todos los destellos: la constelación de Leo (el León). Aunque se pueden ver meteoros en cualquier parte del firmamento, sus trayectorias siempre apuntarán hacia ese origen.

La química del color

Uno de los aspectos más fascinantes de este fenómeno es el color. A menudo se aprecian destellos verdes, amarillos o rojizos. Este color es, literalmente, una «huella química».El intenso calor de la fricción no solo quema la partícula; también carga de energía los átomos de los gases atmosféricos y los minerales del propio meteoro. Al liberar esa energía extra, esos átomos brillan, emitiendo luz de colores específicos.

Aunque la mayoría de los años ofrecen un espectáculo moderado de 10 a 20 meteoros por hora, las Leónidas son famosas por sus «tormentas» cíclicas. La más célebre ocurrió la noche del 12 al 13 de noviembre de 1833.

Los testigos en Estados Unidos describieron el cielo de formas que hoy parecen de ficción: «Los meteoros caían tan espesos como los copos de nieve» o que el cielo parecía «nevar fuego».Las estimaciones de la época sugieren una tasa de más de 100.000 meteoros por hora. El evento causó pánico generalizado ante la creencia de que era el fin del mundo.

La extraña visita de las auroras

Este noviembre, las Leónidas podrían compartir protagonismo con un fenómeno mucho más anómalo en la región. El mismo Francisco Gálvez ha confirmado la posibilidad de observar auroras boreales en latitudes tan bajas como Andalucía. «No es algo cotidiano, que se vea aurora boreal en Andalucía es muy difícil», ha subrayado.

El fenómeno nace en el Sol, que ahora mismo está en un período de máxima actividad, algo que ocurre cada 11 años. Recientes y potentes «explosiones solares» han lanzado enormes nubes de partículas cargadas hacia la Tierra. Al chocar con el campo magnético de nuestro planeta, provocan las auroras. Gálvez ha señalado que este lunes 10 de noviembre «ya estaban viendo auroras boreales, por ejemplo, en Estepa y en Antequera», y en otros puntos de España.

Auroras boreales que se han podido observar en Almería durante esta madrugada del 12 de noviembre Observatorio Astronómico Hispano en Andalucía

A diferencia de las Leónidas, que se ven en todo el cielo, las auroras en Andalucía exigen un requisito clave: «Tiene que ser con un norte despejado». Gálvez ha explicado: «Si en el norte tenemos una población muy brillante, no vamos a ver auroras boreales». Ha advertido que es más fácil verlas «con la cámara de fotos del móvil que visualmente».

Se espera que una nueva nube de partículas llegue a la Tierra «este miércoles 12 tras el anochecer», por lo que las auroras podrían ser visiblesesta misma noche. Sin embargo, el pronóstico meteorológico es desfavorable. Según Gálvez, «ya viene un frente de nubes y se va a nublar», por lo que la posibilidad de verlas dependerá de si las nubes lo permiten.

Los cielos andaluces ofrecen una doble cita astronómica esta semana. La primera, esta misma noche del miércoles, es una oportunidad tan insólita como improbable de cazar auroras boreales mirando al norte, siempre que el frente nuboso lo permita. La segunda, más segura y con su apogeo el próximo día 17, es la espectacular lluvia de las Leónidas. En ambos casos, el éxito dependerá de huir de la contaminación lumínica de las ciudades y tener paciencia.