Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Estable el policía herido de bala y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos
En directo
Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo: recorrido y última hora

El hotel de los veranos «detox» de Dalí en Marbella quiere volver a brillar

El Ayuntamiento de Marbella aprueba la licencia de reforma con una inversión de 87,4 millones de euros para el icónico establecimiento, cerrado y abandonado desde 2012

Incosol, el último gran hotel de Jale que mira al futuro

Imagen virtual de cómo será la nueva imagen exterior del mítico hotel Incosol
Imagen virtual de cómo será la nueva imagen exterior del mítico hotel Incosol sur
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El histórico hotel Incosol de Marbella, cuna del turismo de salud de lujo en España y refugio estival para personalidades como Salvador Dalí o la princesa Diana, encara su resurrección definitiva. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ... ha aprobado la licencia de reforma y ampliación del icónico establecimiento, cerrado y abandonado desde 2012. El proyecto contempla una inversión de 87,4 millones de euros para transformar el edificio en un complejo de cinco estrellas centrado en el bienestar y la medicina avanzada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app