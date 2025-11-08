El hotel de los veranos «detox» de Dalí en Marbella quiere volver a brillar

El histórico hotel Incosol de Marbella, cuna del turismo de salud de lujo en España y refugio estival para personalidades como Salvador Dalí o la princesa Diana, encara su resurrección definitiva. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ... ha aprobado la licencia de reforma y ampliación del icónico establecimiento, cerrado y abandonado desde 2012. El proyecto contempla una inversión de 87,4 millones de euros para transformar el edificio en un complejo de cinco estrellas centrado en el bienestar y la medicina avanzada.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha anunciado la concesión de la licencia, calificando la actuación como «un proyecto estratégico que va a recuperar un icono de Marbella». Muñoz ha subrayado que la inversión «reforzará el liderazgo de la ciudad como destino de referencia en bienestar y medicina avanzada».

El establecimiento, construido en 1973, fue «pionero» en su modelo de salud, atrayendo a numerosas personalidades internacionales. Ahora, la obra actualizará el edificio en la urbanización Río Real con «técnicas avanzadas y criterios de sostenibilidad y eficiencia energética».

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 47.500 metros cuadrados. Según los detalles facilitados por el Consistorio, el complejo contará con 21.000 metros cuadrados de superficie sanitaria y 6.000 metros cuadrados de área hotelera. Dispondrá de 168 habitaciones, de las cuales «cerca del 80% estarán destinadas a tratamientos médicos y programas especializados».

El diseño preservará la identidad del edificio original, manteniendo su estructura, pero adaptándola a un «diseño contemporáneo e inteligente». Se complementará con más de 34.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, espacios verdes integrados y piscinas.

Un icono abandonado

La licencia pone fin a más de una década de silencio. Incosol no fue un hotel cualquiera. Inaugurado en 1973 por el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Francisco Franco, se convirtió rápidamente en el epicentro del turismo de salud de la jet-set internacional.

Entre sus paredes buscaron la eterna juventud figuras como Deborah Kerr o Camilo José Cela. Fue también el destino de los veranos detox de Salvador Dalí, quien, según las crónicas de la época, se reencontró allí con Simón Padilla, su cocinero de cabecera años antes en el Ritz de Barcelona.

Pero tras décadas de esplendor, llegó la decadencia. El hotel fue víctima de la traumática quiebra del grupo Jale, su propietario, y clausuró sus puertas en abril de 2012. Durante años, el edificio quedó abandonado. Como relataban los guardias de seguridad que lo custodiaban, la vigilancia era constante «para evitar los robos» y que no fuera desmantelado, como le ocurrió al cercano hotel San Miguel. El deterioro era tal que los vigilantes advertían del riesgo de desprendimientos desde los pisos superiores.

El hotel Incosol de Marbella cerraba definitivamente sus puertas en 2012 ABC

El primer intento serio de rescate llegó en 2016. Hi Partners, la filial hotelera del Banco Sabadell, cerró la compra del inmueble y la marca por 20 millones de euros. La operación no fue sencilla. El juez adjudicó el activo a Hi Partners para saldar la deuda que Jale mantenía con el propio Sabadell y con la Sareb. Sin embargo, la Seguridad Social impugnó la venta por una deuda pendiente de cuatro millones de euros. El recurso fue finalmente desestimado, despejando el camino para la propiedad actual.

Tras ser desestimado el recurso, el complejo pasó a manos del fondo luxemburgués Ilanga Investments (Ilanga Capital), el vehículo inversor ligado al empresario Pelayo Cortina Koplowitz, que compró la propiedad a finales de 2022. El objetivo de los nuevos promotores era rehabilitar el complejo como un resort de salud y bienestar, que tenían previsto reabrirlo en 2025.

Esta ambiciosa inversión no solo recupera la esencia de Incosol y un icono de la historia de la ciudad, sino que busca reforzar el posicionamiento de Marbella como un referente mundial en el turismo sanitario de lujo.