Gonzalo Fuentes, el joven artista de Málaga fallecido en el Támesis de Londres

El joven fue rescatado del río el pasado lunes y murió en el hospital horas después

Trabajaba en un edificio histórico en la orilla norte del río Támesis, cerca de donde fue rescatado

Gonzalo Fuentes pintando una de sus obras
Gonzalo Fuentes pintando una de sus obras SUR
J. J. Madueño

Málaga

Gonzalo Fuentes se fue a Londres a perseguir su sueño. El joven de 34 años quería ser artistas y lo estaba consiguiendo, hasta que fue rescatado sin vida en el río Támesis. Sobre las seis y media del lunes un ciudadano alertó a los ... servicios de emergencias británicos de la presencia del cuerpo. Estaba flotando en el río cerca Thamesmead.

