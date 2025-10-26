Suscríbete a
El futuro de La Bajadilla de Marbella tras la fuga del jeque Al-Thani

La Junta prevé adjudicar la concesión en el primer semestre de 2026 y elimina la torre-hotel, mientras conserva el aumento de atraques y el área comercial

Ultimátum al gran proyecto del jeque Al-Thani en Marbella

Imagen actual del Puerto de La Barandilla en Marbella
Imagen actual del Puerto de La Barandilla en Marbella Diputación de Málaga

Alejandro Trujillo y J. J. Madueño

Málaga

El proyecto para ampliar el puerto de La Bajadilla, en Marbella, vuelve a emerger tras una década perdida entre impagos, pleitos y promesas incumplidas. La fallida gestión del jeque a la fuga del Málaga C.F. Al-Thani dejó el muelle en punto muerto ... y un reguero de deudas, pero la Junta de Andalucía ha recuperado la iniciativa con una nueva hoja de ruta. Un nuevo concesionario está más cerca.

