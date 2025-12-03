Una fortuna 'limpia' de 3,5 millones lavando dinero de proxenetas con 42 mujeres explotadas

Era una red dedicada solo a blanquear el dinero de los proxenetas y la Policía Nacional les achaca haber lavado una fortuna de 3,5 millones de dos prostíbulos de Málaga. El Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción con el Grupo III ... de UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga han desenmarañado la telaraña de esta organización, que durante cuatro años limpió el dinero procedente de la prostitución con personal cualificado.

El pasado día 13 de noviembre se detuvo a diez personas por su presunta responsabilidad en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Eran los integrantes de la red. Con el fin de gestionar los ingentes beneficios derivados de la explotación sexual de mujeres en los prostíbulos, el líder de la organización constituyó y dirigió una segunda organización para este fin.

Mediante el empleo de un entramado societario consiguieron, durante cuatro años, explotar económicamente los delitos perpetrados en los clubes de alterne, al tiempo que transmitían sus beneficios con objeto de adquirir, poseer y ocultar el elevado patrimonio originado ilícitamente.

A este respecto, se observaron varios estratos perfectamente diferenciados entre los integrantes del entramado creado para el blanqueo de capitales. En la cúspide de la trama criminal estaba el cabecilla de la misma, que ejercía funciones de dirección, mientras que, en otro escalón inferior, figuraban cinco investigados que desarrollaban labores de testaferros.

El resto de los investigados, profesionales cualificados, ponían a disposición los conocimientos técnicos en la materia y beneficiándose de sus puestos de trabajo cualificados. Eran los que ejecutaban conductas imprescindibles para que la organización criminal alcanzara su objetivo de transmitir, adquirir, poseer y ocultar el patrimonio ilícitamente originado.

La organización consiguió atesorar, en esos cuatro años, un patrimonio ilícito cuyo valor se estima en 3,5 millones de euros. Y lo hizo desde dos burdeles cerrados un año antes. La operación «Gargamel» fue contra la trata de seres humanos en noviembre de 2024. En ese momento se produjo la liberación de 42 mujeres en prostíbulos de Cártama y Málaga capital.

El dinero blanqueado se hacía con el trabajo de las mujeres, que tenían que estar disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes y eran sometidas a una férrea vigilancia. Hubo entonces 19 detenidos y se practicaron registros en sendos establecimientos.

En ese momento, se procedió al bloqueo de 9,5 millones de euros en cuentas bancarias y bienes, además de intervenirse cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo. La trama, perfectamente estructurada, reclutaba a la mayoría de las víctimas en sus países, principalmente en Colombia, aprovechándose de unas situaciones personales y económicas muy comprometidas.

Maximizar beneficios

En tales prostíbulos, la organización sometía a las meretrices al ejercicio de la prostitución en condiciones especialmente gravosas, abusivas y restrictivas de derechos, lucrándose de forma reiterada, sistemática y directa de la explotación sexual de las mujeres mediante la obtención de altos réditos económicos.

En función de los servicios sexuales ofertados y actividades de alterne. Adicionalmente, con el fin de maximizar los beneficios, la red realizaba también actividades de distribución y venta de cocaína, éxtasis y cannabis, así como de medicamentos para la disfunción eréctil, sin ningún tipo de control médico-sanitario.

Los clubes trataban de ocultar su actividad real bajo la apariencia de constituir establecimientos de hospedería. Sin embargo, se comprobó que carecían de los permisos necesarios al respecto y que expedían facturas falsas, a fin de justificar su actividad ante hipotéticas inspecciones. Luego lavaban los réditos con un entramado societarios, que ahora también ha caído.