El 'Dragonfly', el megayate de 450 millones de dólares del cofundador de Google, hace escala en Málaga

El puerto de Málaga acoge estos días a uno de los gigantes del mar más lujosos del mundo. Se trata del 'Dragonfly' (Libélula), el megayate propiedad de Sergey Brin, el informático y empresario ruso-estadounidense que cofundó Google junto a su ... socio Larry Page. La embarcación, valorada en 450 millones de dólares (casi 400 millones de euros), se encuentra realizando una escala técnica en el muelle Adosado al Dique de Levante (ADL).

Debido a sus extraordinarias dimensiones, 142metros de eslora y 20 de manga, el 'Dragonfly' ha tenido que atracar en el muelle ADL, junto al restaurante Trocadero Casa de Botes, un amarre habitual para las embarcaciones de recreo de mayor envergadura que visitan la capital. A pesar de figurar entre los 20 yates privados más grandes del planeta, su presencia es discreta. El buque huye de la ostentación habitual y luce un casco pintado en un tono gris casi militar, lo que dificulta su identificación a simple vista.

El 'Dragonfly' es una embarcación prácticamente nueva, entregada a Brin a finales de 2024. Fue construida en los prestigiosos astilleros alemanes Lürssen. El proyecto se inició bajo el nombre de 'Alibaba' por encargo del oligarca ruso Leonid Mikhelson. Sin embargo, la construcción se vio afectada por las sanciones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania, y el magnate de Google acabó adquiriendo el buque. Su mantenimiento no es menos impresionante, con un coste estimado de 40 millones de dólares anuales.

El diseño exterior es obra de German Frers, mientras que la firma estadounidense Nauta Yachts se encargó de los interiores. El yate ofrece más de 2.000 metros cuadrados de espacio interior habitable y otros 1.000 en el exterior, distribuidos en cuatro cubiertas. Cuenta con 12 lujosas suites para alojar a 24 invitados, atendidos por una tripulación de 53 personas.

Entre sus comodidades destacan dos helipuertos, varias piscinas, una de ellas con fondo de cristal, sala de cine, teatro, gimnasio, baño turco y un beach club con plataforma de popa plegable. A pesar de su tamaño, combina un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico capaz de alcanzar los 24 nudos.

Sergey Brin, nacido en Moscú y emigrado a Estados Unidos en su infancia, conoció a Larry Page en la Universidad de Stanford, donde fundaron el buscador que revolucionaría internet. Aunque Brin dejó la presidencia de Alphabet (matriz de Google) en 2019, sigue siendo uno de los principales accionistas.

La lista Forbes de mayo de 2025 estima su fortuna en 138.000 millones de dólares, ocupando el octavo puesto entre las personas más ricas del mundo. En la actualidad, Brin está muy involucrado, a través de diversas empresas, en el desarrollo de terapias y tratamientos para luchar contra enfermedades como el Parkinson o el autismo.