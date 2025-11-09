Suscríbete a
De dormir en la calle a crear el primer centro financiero que permite a migrantes abrir una cuenta solo con el pasaporte

El fundador de Íkualo, afincado en Málaga, ofrece ahora la solución que a él le negaron una veintena de bancos

Harold Correa, fundador de Íkualo, junto al cartel corporativo de la compañía
Harold Correa, fundador de Íkualo, junto al cartel corporativo de la compañía ÍKUALO
Alejandro Trujillo

Málaga

La historia de Harold Correa (Barranquilla, Colombia, 1977) es la de una resiliencia forjada contra la burocracia y la exclusión financiera. Es el relato de un joven de 22 años que aterrizó en Madrid en 1999, huyendo de la crisis económica y ... el terrorismo en su país con un único objetivo: estudiar. Sin embargo, se topó con un muro que la Administración y el sistema financiero tradicional han perpetuado durante décadas.

