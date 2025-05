El Congreso exige al Gobierno resolver el colapso de la movilidad en el Mediterráneo andaluz

Elias Bendodo durante la defensa de la Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados ha exigido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez atajar los problemas de movilidad de eje Mediterráneo andaluz, donde más de cuatro millones de personas están atascados por la deficientes infraestructuras de movilidad en la Costa del Sol. Desde hace años se pide un tren que vertebre este territorio, así como bonificaciones a los peajes para aligerar la carga de la A-7. Solo hace unos meses el Ministerio de Transportes encargó un estudio de viabilidad para un tren de Nerja a Algeciras y decidió bonificar el peaje, el último que queda en Andalucía, con ocho céntimos por coche.

Por esto, este martes, Elías Bendodo, diputado nacional por el PP de Málaga, ha defendido una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, para que el Gobierno de España invierta «de una vez» en mejorar la movilidad de la Costa del Sol y desatascar el eje Mediterráneo.

La iniciativa, que ha sido aprobada con la abstención del PSOE, exige compromisos concretos en materia de movilidad para la provincia. «No estamos hablando de ideología, sino de una situación injusta que debe acabar», ha manifestado Bendodo, que ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente el agravio a Málaga y su abandono inversor en estos siete años.

«Los alcaldes y alcaldesas, la Diputación, la Junta de Andalucía y también el PP llevamos casi dos años reclamando al ministro Puente que preste atención a los problemas de Málaga y de la Costa del Sol», ha explicado y ha lamentado que «lo que sí es un sabotaje por parte del Gobierno del PSOE es el desprecio hacia las infraestructuras que dependen del Estado en Málaga». «Es un plan premeditado, un castigo; es decir, un sabotaje», ha subrayado.

De este modo, el dirigente popular ha afirmado que «la paciencia« de los andaluces en los últimos siete años con el Ministerio de Transportes »es ejemplar». En ese contexto ha recordado que el Eje Mediterráneo Andaluz es la zona geográfica «de mayor pujanza, crecimiento y perspectivas de futuro en nuestro país, donde la provincia de Málaga atrae a 14 millones de turistas cada año», ha resaltado.

Sin embargo, ha denunciado que «la ayuda del Gobierno en materia de movilidad es existente», señalando, entre «la lista de agravios interminable», las continuas averías en la red de Cercanías y el AVE, los accesos colapsados en la A-7, la falta de mantenimiento y de infraestructuras básicas y el triste récord de tener el peaje más caro de España.

«Patadas hacia adelante»

Al respecto, ha señalado que el Gobierno recauda 30 millones de euros al año en impuestos de la autopista de la Costa del Sol, «el mismo peaje que sí está bonificado en otros territorios». Así, ha aseverado que «Sánchez quiere a Málaga para recaudar, no para invertir; y donde no invierte, no gana, por eso el 90% de los malagueños tiene un alcalde o alcaldesa del Partido Popular», ha apuntado.

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que bonifique urgentemente el peaje de la Costa del Sol entre Málaga y Guadiaro para descargar así la A-7, primando a los conductores frecuentes, trabajadores y estudiantes, tal y como hace en otros puntos de España, y ha afeado al Ejecutivo que «lo único que funcionaba durante el gran apagón, para indignación de los conductores, era el peaje».

Bendodo también ha exigido al Gobierno que se comprometa «de verdad», con plazos e inversiones, con el tren de la Costa del Sol, «acelerando la conexión de Málaga y el Aeropuerto con Marbella y Estepona, tal y como se comprometieron en la reunión con los alcaldes el 17 de julio del año pasado. «Sobran estudios de viabilidad sobre ese tren y gran parte del trabajo ya la dejó hecha el Gobierno del PP con Íñigo de la Serna. Dejen de dar patadas hacia adelante», ha apostillado.

Además, el diputado malagueño ha insistido en la necesidad de ampliar el Cercanías de Málaga a Fuengirola, «que está saturado», subrayando igualmente la urgencia de afrontar el colapso de circulación de la A-7 con la mejora de los accesos y nudos de la autovía, «que son una ratonera»; además de implantar el tercer carril entre la zona Este, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, y entre San Pedro Alcántara y Puerto Banús o Algeciras y San Roque. En esta línea, ha incidido en que hay que mejorar «la permeabilidad de la autopista, con nuevos enlaces y salidas, como el Hospital de Marbella».