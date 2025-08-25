Asalto en Torremolinos: capturan a los autores del robo de 57.000 euros a la dueña de un restaurante cuando iba al banco Uno de los detenidos rompió la ventanilla del coche y perdió su móvil en la huida; fue localizado y arrestado en Barcelona tras usar una identidad falsa

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por el robo de 57.000 euros, a la copropietaria del conocido restaurante Los Mellizos. El crimen fue cometido cuando la víctima se dirigía en su vehículo a una sucursal bancaria del muncipio malagueño de Torremolinos para ingresar el dinero de la recaudación del restaurante, según ha informado el cuerpo.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando a plena luz del mediodía, un varón trató primero de abrir la puerta del copiloto, siéndole imposible, ya que se encontraba bloqueada por el cierre de seguridad. Acto seguido, fracturó de forma violenta la ventanilla y se apoderó del bolso donde la mujer transportaba la recaudación del establecimiento. En la fuga, al autor material se le cayó el teléfono móvil, que fue recogido por un testigo y entregado a los agentes.Este dispositivo ha sido clave para la operación.

La investigación desarrollada por el Grupo 1 de UDEV de la Comisaría Local de Torremolinos, ha determinado que a escasos metros aguardaba una mujer en un vehículo de alquiler para facilitar la huida del asaltante. Esta presunta conductora de apoyo también ha sido arrestada por su implicación en este hurto.

Asimismo, los agentes han identificado a un tercer implicado, inicialmente presentado como «testigo», que habría vigilado a la víctima para conocer sus rutinas. Según las pesquisas, llegó a pinchar la rueda trasera del coche y a simular que pretendía ayudarla porque estaba «desinflada», con la intención de sustraer el dinero al descuido. Al no lograrlo, los autores optaron por romper la ventanilla.

El presunto autor material, plenamente identificado, huyó utilizando una identidad falsa. Sobre él pesaba una requisitoria policial dictada por los investigadores y finalmente ha sido detenido en Barcelona.

A los tres arrestados se les imputa un delito de robo. La Policía da por constatado que se trataba de un plan estudiado, con reparto de funciones, cuyo objetivo era apoderarse de la recaudación del restaurante.