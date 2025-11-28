Juanma Moreno anuncia que quedan «siete u ocho meses de legislatura» y tiende la mano a la oposición

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho en el Parlamento que «quedan siete u ocho meses de legislatura» y ha tendido la mano a la oposición a presentar propuestas en lugar de vivir en «un estado de irrealidad» permanente.

Ha sido durante la última intervención del jefe del ejecutivo en el debate donde ha proclamado que quedan «siete u ocho meses» de legislatura por lo que ha advertido a la oposición de que aún «tiene tiempo» de presentar propuestas para aportar ideas. Con ello queda claro que la intención del presidente andaluz es agotar la legislatura hasta el máximo.

«Este debate ha sido productivo, cada uno ha quedado retratado», ha proclamado el presidente al término de su alocución en la cámara regional. Una intervención en la que, además de volver a facilitar los datos de la evolución positiva de la comunidad ha asegurado que «la Andalucía de hoy es mucho mejor que la de 2019» y que se ha puesto de manifiesto que la «vía andaluza» que él proclama ha dado resultados.

Durante su respuesta al portavoz del PP, Toni Martín, el presidente andaluz ha echado en cara la postura de la oposición, sobre todo la del PSOE, cuya portavoz María Márquez se ha incorporado cuando el pleno llevaba ya un buen rato iniciado.

En este sentido Juanma Moreno ha echado en cara al PSOE que esté «tan preocupado» por obedecer las órdenes de Madrid que «se ha olvidado» de los andaluces.

Por ello le ha advertido que «aún queda tiempo» para «reconducirlo» y aportar propuestas e iniciativas frente a la situación de «irrealidad» en la que viven instaurados. Entre los ejemplos que ha puesto de esa situación que se ha vivido en los últimos tiempos ha recordado que si no fuera por el PP en el Parlamento no se hubiera celebrado el debate monográfico de sanidad que la oposición llevaba pidiendo de forma insistente durante dos años.

Politiqueo

«Tienen dos opciones. Una es aportar propuesta y otra elegir la vía del politiqueo», les ha dicho. Al PSOE le ha dicho que está «ausente» y que lleva toda la legislatura centrado en la «manipulación» y la falsedad , fruto de que lleva una política «errática» y «sin liderazgo» .

Entre las peticiones que saldrán del pleno que ahora finaliza se encuentra la de 1 Igualdad de trato justo en financiación ya que la ordinalidad hay que descartarla. Igualdad en la dependencia o la necesidad de un pacto por la sanidad pública en España que es un problema común de las 17 comunidades.

El Parlamento también pedirá una ley que impulse más viviendas que puedan pagar familias de clase media, más infraestructuras, una red de transporte eléctrico, más inversiones en la red ferroviaria, obras hidráulicas, juzgados...

El debate se ha interrumpido para estudiar las propuestas de resolución de cada formación y se reanudará al final de la mañana para la defensa de las iniciativas de cada grupo y la votación final.