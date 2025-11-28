Suscríbete a
El TAD deniega la cautelar a Antony para jugar el derbi

Juanma Moreno anuncia que quedan «siete u ocho meses de legislatura» y tiende la mano a la oposición

Acusa a la oposición de vivir en «un estado de irrealidad» y de estar ausente. «El debate ha sido productivo, cada uno ha quedado retratado», dice

Juanma Moreno intentará ir a la manifestación contra la corrupción convocada por Feijóo

Juanma Moreno durante su intervención final
Juanma Moreno durante su intervención final
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho en el Parlamento que «quedan siete u ocho meses de legislatura» y ha tendido la mano a la oposición a presentar propuestas en lugar de vivir en «un estado de irrealidad» permanente.

