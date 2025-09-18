La Universidad de Jaén inaugura el curso entre reproches y acusaciones

El inicio de curso en la Universidad de Jaén, al igual que el resto de actos institucionales que organiza, suele desarrollarse bajo un clima de respeto y cordialidad entre administraciones. Sin embargo, este año la inauguración oficial se presentaba especialmente tensa tras la negativa de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) al nuevo Grado de Ingeniería Biomédica, y la decisión inédita del Consejo de Universidades de autorizarlo, en contra del criterio de la Junta de Andalucía.

En este contexto, el discurso inaugural del rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, se ha mantenido dentro del tono institucional esperado, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar mensajes al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, presente en el acto. Ruiz ha recordado los «numerosos problemas» padecidos para la implantación del Grado de Ingeniería Biomédica, «a los que seguimos sin encontrar justificación». Aunque ha admitido que «bien está lo que bien acaba», no ha dudado en criticar «el cuestionable funcionamiento de la Agencia», cuya gestión, asegura, «ha dejado mucho que desear». Además, ha instado al Consejo a una revisión profunda del funcionamiento de ACCUA «en favor de una mayor seguridad técnica, académica y jurídica». Para cerrar su discurso Nicolás Ruiz se ha reconocido como un "agitador social".

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, que no ha hecho mención directa a la cuestión en su discurso, ante las preguntas de la prensa, ha expresado su «total respeto« a la manifestación convocada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén para el próximo 8 de octubre, tras el rechazo inicial al grado de Ingeniería Biomédica. Al mismo tiempo, pidió a los integrantes de dicha plataforma que «miren los datos».

«Yo no soy nadie para valorar lo que una plataforma dentro de los cauces democráticos pueda opinar o dejar de opinar». Ha insistido en su respeto a la protesta, aunque reiteró la necesidad de que «miren los datos, que miren los indicadores y que seamos consecuentes entre todos». Preguntado sobre si considera justificada la manifestación, el consejero evitó pronunciarse: «Yo no voy a decir si lo hay o si no lo hay (motivo). Que miren los datos».

Reacciones

El alcalde de Jaén, Julio Millán, tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para reprochar la gestión de la Junta de Andalucía. El regidor socialista, que ha asistido al acto acompañado de concejales de su equipo de Gobierno, ha asegurado que «ha sido un año difícil para una UJA que ha sido atacada, desde el punto de vista presupuestario, y desde el punto de vista de la denegación de ese Grado de Biomedicina por parte de la Junta de Andalucía». Frente a esta situación, Millán ha destacado el trabajo realizado desde el Ayuntamiento, donde se avanza en las gestiones para dar respuesta a una demanda pendiente desde hace más de 25 años para que la Universidad pueda contar con la cesión de suelo junto al actual campus.

En la misma línea se ha expresado el secretario general del PSOE en Jaén, quien llamó a seguir defendiendo a la UJA frente a «la oposición frontal y el doble bloqueo de la Junta de Andalucía».