Un pueblo de Jaén se rebela contra su alcalde por cambiar sin acuerdo las fechas de las fiestas patronales

Los vecinos de Albanchez de Mágina, un municipio situado en la comarca de Sierra Mágina (Jaén), no daban crédito a lo que escuchaban durante el pregón de las fiestas patronales en honor a San Francisco de Paula. Ante el público que acudía a disfrutar ... del arranque de los festejos, su alcalde, el socialista Diego Fernández, anunció que, a partir de 2026, las fiestas -tradicionalmente celebradas del 3 al 6 de mayo desde que existen registros históricos- cambiarán de fecha y pasarán a conmemorarse siempre el primer fin de semana de mayo, independientemente del calendario.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre vecinos y devotos del santo, que escuchaban atónitos un anuncio que suponía alterar una tradición de siglos. No solo fue un anunció, el cambio se ha hecho efectivo mediante acuerdo plenario, aprobado únicamente con los votos del Partido Socialista, que hizo valer su mayoría frente al rechazo del Partido Popular y Ciudadanos.

La decisión ha generado una amplia reacción ciudadana de forma inmediata y a los pocos días se constituía la «Plataforma Ciudadana en Defensa de la Tradición del Santo Patrón San Francisco de Paula», que ha presentado un recurso de reposición contra este acuerdo plenario.

«Con este cambio perdemos nuestro arraigo y nuestras tradiciones», defiende su portavoz, Isabel Amezcua, en declaraciones a ABC. «No han contado con la opinión del pueblo. Son días muy importantes para nosotros y no entendemos cómo se toma una decisión así a espaldas de los vecinos», lamenta.

La plataforma espera respuesta al recurso en el plazo de un mes. Si no es favorable, los promotores están dispuestos a acudir a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, mediante el «procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales», y a presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz por «lesión de derechos fundamentales y mala administración». Alertan además del «perjuicio para la imagen del municipio» que supondría mantener la medida.

El malestar vecinal se ha materializado también en una recogida de firmas, que en pocos días ha reunido más de 250 rúbricas en un municipio de menos de mil habitantes. Además, no descartan manifestarse públicamente si el recurso no prospera.

El equipo de gobierno ha ido más allá de la modificación del calendario festivo y de sus eventos, propone incluso ajustar los actos religiosos, trasladando también la procesión de San Francisco, fijada tradicionalmente el 4 de mayo, al fin de semana. Según denuncia la plataforma, el acuerdo municipal excede las competencias del Ayuntamiento, ya que, aunque la corporación tiene potestad sobre los festejos civiles, no puede intervenir en cuestiones de carácter religioso como la determinación del calendario litúrgico o de culto.

La fijación de las fechas de misas, procesiones y actos en honor al patrón corresponde exclusivamente a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y al Grupo Parroquial Hermandad de San Francisco de Paula. Por ello, los vecinos consideran que el acuerdo constituye una «injerencia en la autonomía de la comunidad católica local, contraviniendo los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede«.

En una carta dirigida a los vecinos, el alcalde ha defendido que el objetivo del cambio es «ayudar a que todos puedan disfrutarlas», asegurando que sin participación «no hay tradiciones» y que el objeto del cambio es que participen más personas en los actos, así como familiares y vecinos que residen fuera del municipio.

«Estoy convencido de que cambiar unos días la fecha de celebración es un pequeño ajuste que ayudará a mantener lo importante de nuestras tradiciones en el tiempo», ha afirmado Diego Fernández.

Desde la oposición, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mario León, ha calificado de «autoritaria» la actitud del equipo de gobierno al adoptar la decisión «sin consenso y de forma unilateral». «Son nuestras tradiciones, nuestra fe y nuestro sentir. El Partido Socialista no puede apropiarse de esta decisión, más aún cuando el propio grupo parroquial votó unánimemente en contra del cambio de fecha», ha señalado.

Mientras tanto, la plataforma ciudadana asegura que seguirá adelante con sus acciones para que San Francisco de Paula vuelva a procesionar cada 4 de mayo, como lo han hecho «nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos».