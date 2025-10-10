Suscríbete a
ABC Premium

Un pueblo de Jaén se rebela contra su alcalde por cambiar sin acuerdo las fechas de las fiestas patronales

«Con este cambio perdemos nuestro arraigo y nuestras tradiciones», afirma la plataforma vecinal formada a raíz de la polémica

«Son nuestras tradiciones, nuestra fe y nuestro sentir. El Partido Socialista no puede apropiarse de esta decisión», lamenta la oposición

Jaén vive una jornada histórica de fe y devoción con la Magna del Rosario

Imagen de San Francisco de Paula de Albanchez de Mágina
Imagen de San Francisco de Paula de Albanchez de Mágina
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los vecinos de Albanchez de Mágina, un municipio situado en la comarca de Sierra Mágina (Jaén), no daban crédito a lo que escuchaban durante el pregón de las fiestas patronales en honor a San Francisco de Paula. Ante el público que acudía a disfrutar ... del arranque de los festejos, su alcalde, el socialista Diego Fernández, anunció que, a partir de 2026, las fiestas -tradicionalmente celebradas del 3 al 6 de mayo desde que existen registros históricos- cambiarán de fecha y pasarán a conmemorarse siempre el primer fin de semana de mayo, independientemente del calendario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app