Una parroquia de Linares elimina sus símbolos falangistas

El templo de San Francisco retira de su fachada el emblema de la Falange y una inscripción alusiva a José Antonio Primo de Rivera ya solicitado por el pleno municipal hace casi ocho años

El presidente de la Diputación de Jaén entra en la polémica por el nombre del aeropuerto Granada-Jaén

Fachada de la Iglesia de San Francisco en Linares
Fachada de la Iglesia de San Francisco en Linares abc
Marta Negrillo

Jaén

La parroquia de San Francisco, en el centro de Linares, ha retirado de su fachada el símbolo de la Falange Española y la inscripción dedicada a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Lo llamativo de ... esta decisión es que se produce casi ocho años después de que el Ayuntamiento aprobara por unanimidad la eliminación de toda la simbología franquista presente en propiedades privadas de la ciudad.

