Una parroquia de Linares elimina sus símbolos falangistas

La parroquia de San Francisco, en el centro de Linares, ha retirado de su fachada el símbolo de la Falange Española y la inscripción dedicada a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Lo llamativo de ... esta decisión es que se produce casi ocho años después de que el Ayuntamiento aprobara por unanimidad la eliminación de toda la simbología franquista presente en propiedades privadas de la ciudad.

El párroco del templo, Manuel Alfonso Pérez, ha sustituido el emblema falangista por un símbolo religioso, dejando únicamente visibles los nombres de los combatientes del bando sublevado que figuran bajo la cruz de madera situada en un lateral del edificio, sorprendiendo a los feligreses que en los últimos días han visitado la iglesia, una de las más importantes del municipio.

Los intentos en estos años han sido múltiples. El anterior equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE e Izquierda Unida, remitió en 2023 un requerimiento formal al responsable de la parroquia para que procediera a retirar cualquier elemento contrario a la normativa, recordándole el retraso en la obligación de cumplir con la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Linares, su portavoz, Daniel Campos, ha valorado el logro conseguido «tras denunciar hace unos días» la obligatoriedad de la retirada de la simbología franquista de la fachada de la iglesia de San Francisco de Linares. «Podían haberlo hecho mejor, mucho mejor, pero desde hoy Linares vive un poco más digno, sin yugos y flechas, con símbolos de Falange, presidiendo una de la plazas más importantes de nuestra ciudad«, ha manifestado.

La eliminación de los símbolos de la Falange en el templo supone, por fin, la adecuación del patrimonio local a la normativa vigente. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, establece la obligación de retirar de los espacios públicos cualquier símbolo, escudo, insignia, placa u otro elemento que suponga exaltación personal o colectiva de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de organizaciones que la sostuvieron. Esta disposición, recogida en su artículo 35, incluye tanto bienes de titularidad pública como privada cuando sean visibles desde la vía pública, con el objetivo de garantizar que ningún espacio común sirva para la promoción o enaltecimiento del régimen o de sus protagonistas.

Pese a este paso, en la ciudad aún se conservan algunos vestigios de la época franquista, instaladas en diversas fachadas de promociones residenciales construidas durante aquella etapa.