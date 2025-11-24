Suscríbete a
La mano del último maestro cantero de Jaén restaura la catedral de Málaga

Francisco Aguilera: «Es la obra más importante mi vida»

Reconocido por la Junta de Andalucía con el título de Maestro Artesano ha trabajado en la restauración de las Catedrales de Granada y deJaén, el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba o el Puente Romano,entre otros

Francisco Aguilera trabajando en la restauración de la Catedral de Málaga
Francisco Aguilera trabajando en la restauración de la Catedral de Málaga ABC
Marta Negrillo

Jaén

A Francisco Aguilera la piedra le habla. Lo dice sin metáforas ni exageraciones: «Tiene un lenguaje propio, y si la escuchas, te lo cuenta todo«, cuenta a ABC. Lo aprendió desde niño, en el taller familiar de Porcuna (Jaén), tierra de canteros. Hijo, nieto, ... bisnieto y tataranieto de artesanos de la piedra ha heredado un oficio que hoy está casi desaparecido. Es el único Maestro Artesano cantero en la provincia de Jaén, y uno de los pocos que aún trabajan la piedra con las manos, como se hacía siglos atrás.

