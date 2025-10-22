Suscríbete a
Muere un joven de 19 años y seis personas resultan heridas en un accidente entre dos vehículos en la A-49 a la altura de Trigueros

El suceso tuvo lugar en la noche de este martes

Un par de ambulacias, en un imagen de archivo de otro accidente de tráfico
S. A.

Nueva tragedia en las carreteras de Andalucía. En concreto, en la provincia de Huelva, donde en la localidad de Trigueros tuvo lugar anoche un accidente entre dos turismos que acabó con la muerte de un joven de 19 años y con otras seis personas ... heridas de diferente consideración, según ha informado este miércoles el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

