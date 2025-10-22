Muere un joven de 19 años y seis personas resultan heridas en un accidente entre dos vehículos en la A-49 a la altura de Trigueros

Nueva tragedia en las carreteras de Andalucía. En concreto, en la provincia de Huelva, donde en la localidad de Trigueros tuvo lugar anoche un accidente entre dos turismos que acabó con la muerte de un joven de 19 años y con otras seis personas ... heridas de diferente consideración, según ha informado este miércoles el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ocurrió minutos antes de las 22.00 horas de este martes 21 de octubre en el kilómetro 70 de la A-49, sentido Huelva, cuando varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para informar sobre una colisión entre dos turismos con personas atrapadas y heridas. Acto seguido se activó a Bomberos, Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de un joven de 19 años y que otras seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas fueron evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez y otras dos al Infanta Elena de Huelva.