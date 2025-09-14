Denuncian una «brutal agresión» a una educadora social en un centro de protección de menores en Huelva Comisiones Obreras señala que tres jóvenes le aplicaron la técnica del mataleón a la trabajadora para coger sus teléfonos móviles

CCOO Huelva ha denunciado una «brutal agresión» a una educadora social en un centro de protección de menores de la capital onubense «mientras trabajaba sola en su turno de noche», a la que habría dejado inconsciente con la denominada técnica del 'mataleón', que consiste en estrangular durante unos instantes y por la espalda a la víctima.

Señala el sindicato que tres menores de edad, de nacionalidad española, planearon coger sus móviles, «que estaban bajo llave en el despacho», y que uno de ellos habría agredido a la educadora.

La trabajadora pudo recobrar la consciencia y empezó a pedir auxilio, pero el joven volvió a dejarla inconsciente «mientras los otros dos eran observadores y cómplices de lo que estaba ocurriendo». Cuando los menores se marcharon de la casa, la educadora pudo ponerse en contacto con el director del centro y pasó la noche hospitalizada, según señala la delegada de personal de CCOO del centro, Lydian Guerrero.

Dos de los menores fueron puestos a disposición judicial y el autor material de los hechos se encuentra fugado. Los trabajadores de la provincia de Huelva ya se habían concentrado en varias ocasiones solicitando un aumento de ratios de personal, «protocolos y medidas de seguridad y salarios acordes a su responsabilidad«.