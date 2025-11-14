Suscríbete a
Un colegio de Cartaya suspende sus clases este viernes por los daños de la borrasca 'Claudia'

Según el Ayuntamiento, se ha producido «la caída y el desplazamiento de los materiales de la cúpula del centro escolar»

Caída de un muro en Cartaya
Caída de un muro en Cartaya ayuntamiento de cartaya

S. I.

El Ayuntamiento de Cartaya ha decretado el cierre cautelar y temporal del colegio Juan Ramón Jiménez ante la necesidad de «adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad» tras los daños provocados por las lluvias y fuertes rachas de viento causadas por el paso de la ... borrasca Claudia, por lo que este viernes 14 de noviembre se han suspendido las clases presenciales en el centro.

