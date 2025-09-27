Un bebé y tres adultos resultan heridos en la colisión de un coche y una ambulancia en Gibraleón
Todos han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
Cuatro personas, una de ellas un bebé, han resultado heridas en la tarde de este sábado tras una colisión entre un turismo y una ambulancia en Gibraleón (Huelva).
El teléfono 112 ha informado en una nota que han recibido a las 16.00 horas un aviso por un vehículo y una ambulancia que habían chocado en la carretera HU-3105, en el cruce con la N-431, con posibles personas heridas.
De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.
Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del siniestro, han resultado heridas cuatro personas, un hombre de 42 años, dos mujeres de 42 y 51 y un bebé de un año. Todos los heridos han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
