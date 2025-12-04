Suscríbete a
Sierra Nevada ofrece para el puente de diciembre 18 kilómetros esquiables y abre la pista de El Río

Se tratra de la mejor situación en estas fechas del año en las cuatro últimas temporadas; la mayoría de los hoteles y restaurante abren y las reservas van en aumento

Un aficionado al snowboard, en la jornada inaugural de la presente temporada en Sierra Nevada
Un aficionado al snowboard, en la jornada inaugural de la presente temporada en Sierra Nevada antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Todo apunta a que Sierra Nevada va a tener el puente de diciembre soñado. A dos días de que empiecen a llevar esquiadores de forma mastiva, Cetursa, la empresa que gestiona la estación invernal, ha avanzado que este sábado habrá 18 kilómetros esquiables, ... lo que significa 10,5 más que el anterior fin de semana, el de la apertura de la temporada.

