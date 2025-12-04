Sierra Nevada ofrece para el puente de diciembre 18 kilómetros esquiables y abre la pista de El Río

Todo apunta a que Sierra Nevada va a tener el puente de diciembre soñado. A dos días de que empiecen a llevar esquiadores de forma mastiva, Cetursa, la empresa que gestiona la estación invernal, ha avanzado que este sábado habrá 18 kilómetros esquiables, ... lo que significa 10,5 más que el anterior fin de semana, el de la apertura de la temporada.

La importante ampliación se produce gracias a la incorporación de nuevas pistas en Borreguiles y especialmente a la apertura de la pista de El Río, la más demandada al permitir bajar desde Borreguiles hasta Pradollano. Tras la nevada de este miércoles, se concentra allí la generación de nieve producida. Se trata, según ha recalcado Cetursa, de la mayor oferta esquiable en un puente de la Constitución de los últimos cuatro años.

Junto a la apertura de El Río, que se abre este viernes y que permite aumentar el desnivel esquiable a los 925 metros, los servicios de pistas incorporan para el sábado otras pistas como Laja, Amapolas, Panorámica II o Termópilas, todas ellas en el área de Borreguiles.

Este jueves, la calidad de la nieve, polvo-pisada con espesores entre 30 y 40 centímetros, una situación que ha mejorado sustancialmente gracias a las últimas precipitaciones de nieve. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es probable que se produzcan nevadas ocasionales entre este jueves noche y el viernes.

Un total de diez remontes -dos telecabinas, seis telesillas y dos alfombras de iniciación- estarán operativos para dar servicio a la oferta de pistas del puente. Las actividades para no esquiadores se repartirán entre el complejo Mirlo Blanco, en Pradollano, que tendrá abiertos los toboganes de nieve, el trineo Mirlo y la pista de patinaje sobre hielo, y los toboganes de Borreguiles.

La oferta de restauración en pistas y la zona de actividades será la siguiente: D'Puro Burger, Campanario, Central Grill, Central Bar, Al Ándalus Hot Dog, Chalé Suizo y el Mirlo XXL. La mayor parte de los hoteles de la zona estarán abiertos y las reservas se incrementan día a día, aunque aún no se ha hecho una estimación de índice de ocupación.

Por lo demás, el sistema de nieve producida se mantiene operativo mientras las condiciones de temperatura y humedad lo permitan, a fin de mejorar los espesores en pista y plantear nuevas aperturas, si no durante el puente, a corto plazo. El nuevo objetivo que se marca la estación es la Navidad, su auténtica temporada alta.