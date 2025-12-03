El PSOE pierde su segunda alcaldía granadina en un día: cinco de sus ediles en Nevada se rebelan contra la alcaldesa

Este miércoles 3 de diciembre no lo marcará el PSOE de Granada como uno de los más positivos de su historia reciente, sino más bien todo lo contrario. Sólo unas horas después de que IU, PP y un grupo local de Pinos Puente ... hayan formalizado una moción de censura que desbancará al alcalde socialista, José Enrique Medina, se ha producido otro movimiento que hará que el PSOE pierda otro regidor.

Será en Nevada, un pueblo de poco más de mil habitantes enclavado en la zona de la Alpujarra en la que lindan las provincias de Granada y Almería. Allí, las elecciones municipales de 2023 dieron mayoría absoluta al PSOE: seis concejales frente a tres del PP. Sin embargo, dentro del gobierno local ha habido un cisma considerable.

Tanto como para que cinco de los seis ediles del grupo municipal socialista hayan registrado una moción de censura contra la alcaldesa, Dolores Pastor, que será relevada en el cargo por su hasta ahora teniente de alcalde, Rafael López, tras «perder la confianza de sus compañeros».

Los cinco concejales socialistas pueden gobernar en solitario, sin el apoyo de los representantes del PP, que de hecho ya han anunciado que no secundan la medida. Es exclusivamente iniciativa de los ediles del PSOE, que entienden que es «necesaria para recuperar la normalidad institucional en el Ayuntamiento».

«La decisión se adopta tras más de ocho meses en los que la actual alcaldesa ha permanecido de baja, sin mantener comunicación alguna con su equipo de gobierno, ni instrucciones, ni coordinación, ni información, ni contacto sobre el día a día«, generando, sostienen, para añadir que eso provoca »una situación de falta de liderazgo y parálisis institucional«.

«La moción de censura no responde a motivaciones personales ni a discrepancias internas, sino a la necesidad de que Nevada cuente con un gobierno activo, presente y capaz de ejercer plenamente sus funciones«, han añadido a Europa Press. El PSOE provincial ya está al tanto de la cuestión pero por el momento no ha hecho declaraciones.

Se desconoce, en ese sentido, si la maniobra cuenta con el respaldo de la ejecutiva provincial y si, en caso de no tenerlo, eso supondrá alguna medida disciplinaria contra los cinco concejales que ahora se han revuelto hasta quien por el momento era su alcaldesa.