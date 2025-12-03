Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

El PSOE pierde su segunda alcaldía granadina en un día: cinco de sus ediles en Nevada se rebelan contra la alcaldesa

Los socialistas ganaron las elecciones de 2023 con mayoría absoluta de seis concejales y seguirán al frente del gobierno local, pero sin contar con la regidora

IU y PP se alían con un grupo local y desbancan al PSOE de la alcaldía del pueblo granadino de Pinos Puente

Vista de Laroles, uno de los núcleos poblacionales de Nevada, en la Alpujarra de Granada
Vista de Laroles, uno de los núcleos poblacionales de Nevada, en la Alpujarra de Granada g. ortega
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este miércoles 3 de diciembre no lo marcará el PSOE de Granada como uno de los más positivos de su historia reciente, sino más bien todo lo contrario. Sólo unas horas después de que IU, PP y un grupo local de Pinos Puente ... hayan formalizado una moción de censura que desbancará al alcalde socialista, José Enrique Medina, se ha producido otro movimiento que hará que el PSOE pierda otro regidor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app