La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual de un padre a su hija de siete años en Granada

La Policía Nacional investiga en Granada a un hombre que ha sido denunciado por una presunta agresión sexual a una niña de 7 años, hija suya. El cuerpo de seguridad ha confirmado que la denuncia partió de la madre de la niña y que ... el supuesto autor no ha sido detenido, si bien, según ha adelantado el periódico Ideal, una juez le ha impuesto una orden de alejamiento.

En su denuncia, confirmada por la Policía Nacional, la madre narraba que la niña le confesó que su padre le había realizado tocamientos, no una vez sino varias. Los hechos se habrían producido dentro de la vivienda en la que habita la familia, de la que no ha trascendido si tiene más hijos.

A raíz de esos presuntos tocamientos, que según la versión de la niña fueron en la vagina pero por encima de la ropa, ella se empezó a mostrar distante hacia el padre, lo que hizo sospechar a la madre que había algo irregular, de ahí que le preguntara si le pasaba algo. Fue entonces cuando ella confesó.

Hace aproximadamente una semana, la madre y la hija se presentaron en una comisaría de la Policía Nacional de la capital, acompañadas de una trabajadora de los servicios sociales, para explicar el caso, redactar la denuncia y presentarla allí mismo, lo que ha activado la investigación policial.

El mencionado diario ha detallado que la menor presenta buen estado de salud, se encuentra «emocionalmente estable» y continúa acudiendo diariamente a su colegio sin ningún problema. No obstante, va a ser evaluada por una asociación especializada en víctimas de agresiones sexuales.

En paralelo, agentes de la Policía Nacional mantienen una investigación abierta hacia el padre, quien, al pesar sobre él una orden de alejamiento, ha abandonado temporalmente la casa familiar en la que estaba viviendo. Está vigilado, pero por el momento no ha sido detenido, han aclarado desde el cuerpo de seguridad.