La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual de un padre a su hija de siete años en Granada

Interviene a raíz de una denuncia de la madre, a la que la niña confesó que le había tocado «varias veces» por encima de la ropa

La Guardia Civil investiga la presunta agresión de una maestra a una menor de 2 años en La Carlota

La investigación corre a cargo de la Policía Nacional antonio l. juárez
G. Ortega

G. Ortega

Granada

La Policía Nacional investiga en Granada a un hombre que ha sido denunciado por una presunta agresión sexual a una niña de 7 años, hija suya. El cuerpo de seguridad ha confirmado que la denuncia partió de la madre de la niña y que ... el supuesto autor no ha sido detenido, si bien, según ha adelantado el periódico Ideal, una juez le ha impuesto una orden de alejamiento.

