Muere un hombre al caer desde el tejado de una nave industrial en un pueblo de Granada

Un hombre ha muerto en la mañana de este viernes 7 de noviembre al caer desde el tejado de una nave el municipio granadino de Maracena, muy próximo a la capital. No ha trascendido cuántos años tenía, aunque el servicio de emergencias 112 Andalucía ... ha indicado que se trata de una persona «de mediana edad».

Según las mencionadas fuentes, poco antes de las 10.30 de la mañana, un aviso alertaba de que un trabajador había caído desde una altura no especificada en una nave ubicada en el polígono industrial La Paz. Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente laboral, ha resultado fallecido un varón, por lo que la Guardia Civil ha activado el protocolo por muerte judicial. De todo ello se ha dado información al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección del Trabajo.

Se trata del segundo accidente laboral que se produce en la provincia en sólo dos días. El jueves, un hombre de 34 años resultó herido al caer cuando trabajaba en la construcción de una torre de alta tensión en Caniles, en la comarca de Baza. Aunque se precipitó desde una altura de doce metros, salvó la vida. El accidente se produjo cuando montaba una torre de alta tensión en una zona de campo próxima al polígono industrial de Caniles.