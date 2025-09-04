Juana Rivas, llamada a declarar por el supuesto secuestro de su hijo menor

Vuelve a la palestra el caso de Juana Rivas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada la ha citado a declarar el próximo 30 de octubre en calidad de investigada por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores, en su caso el de su hijo Daniel, de once años. Antes, el 22 de septiembre, lo hará su exmarido, Francesco Arcuri, a través de su representación procesal.

La toma de declaraciones que incluye la providencia judicial que ahora se da a conocer es consecuencia del auto que dictó la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada el pasado 24 de julio, por el que se estimaba parcialmente el recurso presentado por Arcuri el 9 de mayo contra la decisión del mencionado juzgado granadino de que Daniel pudiera quedarse en Granada con su madre cuando finalizó el periodo de las vacaciones navideñas al que tenía derecho.

Daniel se fue con su padre a Italia el 25 de julio, cuando teóricamente debía haberlo hecho el 7 de enero. En todo ese periodo, el cruce de denuncias, autos y resoluciones judiciales es tan amplio y complicado que lo más fácil es perderse. El caso es que, tras un intento fallido y tumultuoso que tuvo lugar el 22 de julio en el Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía, Daniel se marchó con su padre tres días después, tras un encuentro más discreto en el edificio de juzgados de La Caleta.

Juana Rivas ya fue condenada por un delito de sustracción de menores. Ocurrió en el año 2018, después de llevarse sin permiso a sus dos hijos (Daniel y Gabriel, que ahora es mayor de edad) desde Italia y mantenerlos con ella entre julio de 2016 y septiembre de 2017. La condena fue de dos años y medio pero el Gobierno la rebajó posteriormente a un año y tres meses, lo que en la práctica se convirtió en un indulto parcial concedido a cambio de que no reincidiera en un plazo de cuatro años.

En su auto del pasado mes de julio, la Audiencia decidió abrir diligencias de investigación contra Rivas y no ahorró críticas hacia la granadina, a la que acusó de «alterar el régimen de custodia» de Daniel, que pertenece en exclusiva a su progenitor por decisión de los tribunales italianos. También hizo hincapié en que la decisión del juzgado que permitió que el niño permaneciera en España entre enero y julio de este año podría haberse evitado, porque el juzgado «conocía» dos sentencias que acusaban a Rivas de «intentar romper el vínculo» entre el padre y los hijos.

La otra novedad judicial prevista para septiembre y relacionada con el caso es el juicio por presuntos malos tratos habituales, físicos y psicológicos a sus hijos al que debe enfrentarse Francesco Arcuri. Será el 18 de septiembre en Cagliari, la capital de la isla de Cerdeña, donde reside con Gabriel. En julio, en una entrevista concedida a ABC, Arcuri restó importancia a esa cita judicial. Ya ha sido absuelto con anterioridad y otras denuncias fueron sobreseídas incluso antes de llegarse a juicio. El que ahora afronta «servirá para demostrar la verdad», dijo.