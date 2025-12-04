IU expedienta a sus dos concejales en Pinos Puente por firmar junto al PP una moción de censura

La moción de censura de Izquierda Unida, Partido Popular y la formación local Grupo Independiente del Municipio de Pinos Puente para desbancar de la alcaldía al PSOE en la localidad granadina ha sido expresamente desautorizada por la coalición izquierdista, que ha abierto expediente ... informativo a sus dos ediles en el pueblo granadino. Según ha detallado IU, la dirección colegiada provincial, reunida este miércoles 3 de diciembre en sesión extraordinaria, «analizó la situación generada» en el municipio tras la firma de una moción de censura, que ya se ha formalizado y previsiblemente se abordará en pleno este mes de diciembre.

En ese sentido, La colegiada provincial recuerda que este órgano «ya había trasladado previamente a los ediles de Pinos Puente que no autorizaba ni respaldaba la presentación de dicha moción de censura». A pesar de ello, ambos concejales «procedieron a su firma incumpliendo los estatutos de Izquierda Unida, que establecen de manera explícita que iniciativas de esta naturaleza deben contar con autorización expresa de la organización».

Si se cumplen las previsiones, el nuevo alcalde de Pinos Puente deberá ser Iván Fernández, de IU, que sustituirá en el cargo al socialista José Enrique Medina. Izquierda Unida, que actualmente presta su apoyo al PSOE en el gobierno local, tiene otra edil, Margarita Álvarez, que es la responsable de Igualdad y que se enfrenta a una petición de tres años de prisión por supuestamente pegar a la madre de una chica que iba a declarar en el juzgado contra su hijo. Aunque IU dijo que respetaba por el momento la presunción de inocencia, también subrayó que, de ser cierto lo que se le imputa, tomaría medidas.

No es lo único que choca. El PP, que tiene también dos actas en el ayuntamiento, reconoce por medio de su portavoz local, Cristina Guzmán, que «hay ciertos elementos en esta decisión que generan dudas» y se ha emplazado a aclararlos en el pleno constitutivo de este mes de diciembre «porque los vecinos son los primeros que merecen una explicación».

Por supuesto, tampoco ve bien la moción de censura el PSOE. Su secretario provincial de Organización, José Antonio Carranza, dijo ayer que es «un auténtico escándalo» que dos partidos «ideológicamente incompatibles se unan con el único objetivo de desbancar a un alcalde». Si el pacto prospera, añadió, Pinos Puente será «ingobernable».