IU expedienta a sus dos concejales en Pinos Puente por firmar junto al PP una moción de censura

La formación desautoriza el pacto y recuerda que ya avisó a los ediles de que, si lo firmaban, estarían incumpliendo sus estatutos

IU y PP se alían con un grupo local y desbancan al PSOE de la alcaldía del pueblo granadino de Pinos Puente

Guillermo Ortega

Granada

La moción de censura de Izquierda Unida, Partido Popular y la formación local Grupo Independiente del Municipio de Pinos Puente para desbancar de la alcaldía al PSOE en la localidad granadina ha sido expresamente desautorizada por la coalición izquierdista, que ha abierto expediente ... informativo a sus dos ediles en el pueblo granadino. Según ha detallado IU, la dirección colegiada provincial, reunida este miércoles 3 de diciembre en sesión extraordinaria, «analizó la situación generada» en el municipio tras la firma de una moción de censura, que ya se ha formalizado y previsiblemente se abordará en pleno este mes de diciembre.

